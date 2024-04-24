Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla обещает представить более доступные электромобили до середины следующего года
Но на стоимость в $25 000 лучше не рассчитывать.

реклама

Издание Electrek по мотивам только что прошедшей квартальной отчётной конференции Tesla пояснило, каким преобразованиям подвергся изначальный план компании, подразумевавший начало выпуска «народного» электромобиля за $25 000 со второй половины 2025 года. Он должен был быть построен на новой платформе, существенно снижающей себестоимость, а выпускаться на новых предприятиях с кардинально обновлённым подходом к технологии сборки.

реклама

Источник изображения: Tesla

Теперь же, с учётом суровых реалий мирового рынка электромобилей, Tesla решила пойти на компромисс. Она быстрее указанного срока начнёт выпускать новые более доступные электромобили, но сделает это с использованием уже имеющихся предприятий, внедрив в конструкцию новинок лишь отдельные элементы новой платформы. Конечно, экономия себестоимости при этом будет ниже первоначально запланированной, но и капитальные затраты окажутся меньше.

Руководство Tesla убеждено, что имеющиеся производственные линии компании удастся загрузить полностью, а они сейчас способны выпускать по 3 млн машин в год. Тем самым удастся увеличить объёмы выпуска машин более чем на 50% по сравнению с 2023 годом, а заодно заработать достаточно денег для подготовки к будущему полноценному переходу на новую платформу и строительству новых предприятий. Кстати, роботизированное такси, которое Илон Маск (Elon Musk) собирается представить 8 августа, будет выпускаться на новых производственных линиях. Возможно, дебюта этой машины придётся ждать дольше, чем удешевлённых электромобилей с элементами новой платформы.

#tesla #илон маск #электромобили #электромобили tesla
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск разбушевался: Tesla может сократить 20% персонала
Каждый пятый проданный в мире в этом году автомобиль будет двигаться на электротяге
В этом году будет выпущено 100 000 электромобилей Xiaomi SU7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
22
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
306
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
31
Catizen - игра в Telegram c инвестициями от TON Foundation и партнёрством с Xiaomi
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
24
Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов
20
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
3
Как разогнать видеокарту и повысить производительность в играх с помощью ASUS GPU Tweak III
16
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
17
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
47

Сейчас обсуждают

Тарас Выговский
05:55
Сверхзвук в воде это не сверхзвук в воздухе: 1450м/с против 330м/с. Можно сочинять бесконечно всякую ахинею. Но это явно научная фантастика.
Лазерный двигатель для подводных лодок китайских ученых сможет обеспечить им сверхзвуковые скорости
ark-bak
05:49
Менять сата на м2? Такое себе занятие. Всему своё время - если с ноля брать то м2, а так просто докупить
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
zik3ak
05:32
Мб наоборот? Там выйгрыш от m2 около 10% максимум
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
FelsheR-ZVZVZV
05:32
Во-во, даже фиктивные военные строители были!) Недобитки царского режима!)) Ну их хоть Иосиф Виссарионович расстрелял.
Замминистра обороны России Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
zik3ak
05:30
Core Ultra 15900ks - 1квт? Астанавитесь.. хватит делать калориферы в виде процессоров
Apple объявила о презентации новых iPad на мероприятии «Let Loose» 7 мая
Павел Толстов
05:27
Один вопрос - что курил автор этой новости? 'сверхзвуковая скорость" в воде - это несколько тысяч километров в час. Ну и сверхзвуковой аппарат в любой среде будет шуметь адово, просто по определению
Лазерный двигатель для подводных лодок китайских ученых сможет обеспечить им сверхзвуковые скорости
Артем Бекгоф
05:25
А зачем менять? Проще докупить. Под систему достаточно sata ssd, а требовательные к скорости игры вынести на nvme.
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
nukemall
05:22
Да будто при Сталине не воровали... ещё как воровали, эшелонами продукты тырили.
Замминистра обороны России Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
FelsheR-ZVZVZV
05:17
Уж если и в армии не воровать, то где тогда? При капитализме как иначе? Элиты этим и живут. Лишь бы был управленец хороший и дело знал. Страна не обеднеет.
Замминистра обороны России Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
Windmark
04:03
Перемога на горизонте 😁
Замминистра обороны России Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем