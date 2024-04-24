Но на стоимость в $25 000 лучше не рассчитывать.

Издание Electrek по мотивам только что прошедшей квартальной отчётной конференции Tesla пояснило, каким преобразованиям подвергся изначальный план компании, подразумевавший начало выпуска «народного» электромобиля за $25 000 со второй половины 2025 года. Он должен был быть построен на новой платформе, существенно снижающей себестоимость, а выпускаться на новых предприятиях с кардинально обновлённым подходом к технологии сборки.

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Источник изображения: Tesla

Теперь же, с учётом суровых реалий мирового рынка электромобилей, Tesla решила пойти на компромисс. Она быстрее указанного срока начнёт выпускать новые более доступные электромобили, но сделает это с использованием уже имеющихся предприятий, внедрив в конструкцию новинок лишь отдельные элементы новой платформы. Конечно, экономия себестоимости при этом будет ниже первоначально запланированной, но и капитальные затраты окажутся меньше.

Руководство Tesla убеждено, что имеющиеся производственные линии компании удастся загрузить полностью, а они сейчас способны выпускать по 3 млн машин в год. Тем самым удастся увеличить объёмы выпуска машин более чем на 50% по сравнению с 2023 годом, а заодно заработать достаточно денег для подготовки к будущему полноценному переходу на новую платформу и строительству новых предприятий. Кстати, роботизированное такси, которое Илон Маск (Elon Musk) собирается представить 8 августа, будет выпускаться на новых производственных линиях. Возможно, дебюта этой машины придётся ждать дольше, чем удешевлённых электромобилей с элементами новой платформы.