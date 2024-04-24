Но акции при этом выросли на 13%.

Как справедливо подметили представители CNBC, весьма неудачный на фоне исторической статистики квартальный отчёт Tesla весьма неожиданно сочетался с ростом курса акций компании, который после закрытия основной торговой сессии в США измерялся 13%. На инвесторов, по всей видимости, благоприятное впечатление произвели обещания Илона Маска наладить выпуск новых более доступных электромобилей к началу следующего года. Роботы и автопилот, которые фигурировали на квартальной конференции в не меньшей степени, вряд ли могли произвести такой эффект, поскольку кажутся аудитории делами более далёкого будущего.

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Источник изображения: Tesla

Отчётность Tesla публиковалась в два этапа: в начале месяца она традиционно раскрыла динамику изменения поставок электромобилей в первом квартале, а на этой неделе были подсчитаны основные финансовые показатели. Если поставки электромобилей в натуральном выражении сократились на 9% год к году до 386 810 штук, то и выручка упала пропорционально на 9% до $21,3 млрд. Казалось бы, это неплохая сумма, но чистая прибыль упала на 55% до $1,13 млрд, а норма операционной прибыли снизилась с 11,4 до 5,5%. Капитальные затраты при этом увеличились на 34% до $2,8 млрд.

В текущем году Tesla не может рассчитывать на увеличение объёмов производства электромобилей до прошлогодних 35%, но запуск новых более дешёвых моделей, по мнению руководства, позволит ей уже в следующем году добиться полуторакратного роста объёмов выпуска машин по сравнению с теми 1,85 млн штук, что были произведены по итогам 2023 года. Технически компания способна выпускать 3 млн машин в год, и сейчас она стремится выйти на этот уровень за счёт новых более доступных моделей, которые начнёт производить в 2025 году.