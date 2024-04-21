Искусственный интеллект на мобильных устройствах Samsung продолжит развитие

Искусственный интеллект сейчас является горячей темой и каждая технологическая компания старается опередить конкурентов в этом сегменте. Не является исключением и Samsung, которая уже предлагает на своих мобильных устройствах некоторые возможности ИИ. К тому же она сотрудничает с Google, собираясь воспользоваться её следующей версией модели искусственного интеллекта Gemini Nano 2.

Об этом сообщает южнокорейский сайт, цитируя исполнительного директора подразделения System LSI компании Samsung Electronics Чо Чхоль Мина. В частности, упоминается следующая линейка флагманских смартфонов Galaxy S25.

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Google пока официально не представила Gemini Nano 2, но до января следующего года время ещё есть. Именно тогда ожидается появление следующих флагманских смартфонов Samsung. Это позволит улучшить возможности распознавания голоса, обработки изображений и множества других.

Возможно, эти опции не будут бесплатными для обладателей смартфонов. В феврале в Samsung дали понять, что могут ввести абонентскую плату за работу с алгоритмами ИИ.