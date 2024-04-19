Смартфон получил чипсет Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy и 8 ГБ оперативной памяти

Флагманские складные смартфоны Samsung следующего поколения планируется выпустить уже в этом году. К новейшим складным телефонам будут относиться модели Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Интересно, что накануне официального анонса американская версия Galaxy Z Flip 6 была замечена на популярной платформе сравнительного анализа с указанием некоторых его характеристик.

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Грядущий смартфон в форм-факторе раскладушки от южнокорейской компании был замечен на платформе Geekbench. Это устройство появилось в базе данных под номером модели SM-F741U. Также стали известны показатели его синтетических тестов производительности в Vulkan. Смартфону удалось получить результат в 15084 балла благодаря наличию флагманского процессора последнего поколения Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, специально созданному для устройств Galaxy. Это вариант чипсета Snapdragon 8 Gen 3 имеет более высокую тактовую частоту.

Флагманский процессор работает в смартфоне в сочетании с оперативной памятью объемом 8 ГБ. Еще одним примечательным аспектом новинки является то, что Galaxy Z Flip 6 будет работать на пользовательской оболочке One UI 6.1 на базе ОС Android 14. К сожалению, база данных GeekBench не раскрыла каких-либо других подробностей о Galaxy Z Flip 6. Утечка, появившаяся в прошлом месяце, утверждала, что устройство будет иметь до 512 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти.

Стоит отметить, что смартфон получит версии как с процессором Snapdragon 8 Gen 3, так и с Exynos 2400. Первый вариант предназначен для рынка США, а второй — для остального мира. За автономность устройства будет отвечать аккумулятор емкостью 4000 мАч. Кроме того, внешний дисплей на крышке получит более высокую частоту обновления до 120 Гц.