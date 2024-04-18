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Смартфон Samsung Galaxy M55 поступает в продажу в Европе и Южной Америки
Из Индии Samsung Galaxy M55 приходит в другие регионы

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В марте в Индии Samsung представила смартфон средней ценовой категории Galaxy M55. Не было известно, будет ли он продаваться в других странах, поскольку предшествующий Galaxy M54 в международную продажу так и не поступил. Однако Galaxy M55 выходит за пределы индийского рынка и попадает на прилавки европейских и южноамериканских магазинов.

На португальском сайте Samsung аппарат предлагается в конфигурациях 8/128 Гб И 8/256 ГБ по цене 500 и 550 евро соответственно. Для сравнения, смартфон Samsung Galaxy A55 за версию 8/128 ГБ стоит 480 евро. Также M55 доступен в Швейцарии по цене 392 франка за версию 128 ГБ.

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Версия 256 ГБ есть на бразильском сайте Samsung по цене 2700 реалов, в Перу за 1700 PEN, в Чили версия 8/128 ГБ стоит 450000 песо. Galaxy A55 в Бразилии предлагается за 2970 бразильских реалов за версию 256 ГБ.

Аппарат линейки A имеет более премиальный корпус и лучший процессор, но M55 тоже есть что предложить. Он работает на чипе Snapdragon 7 Gen 1, у него есть зарядка мощностью 45 Вт и передняя камера 50 Мп. По зарядке это наиболее мощный аппарат Samsung.

Также обладатели этого устройства получат экран размером 6,7 дюйма FHD+ с частотой 120 Гц. Однако здесь нет рейтинга защиты и ничего не говорится о стекле поверх экрана.

#смартфоны #samsung
Источник: gsmarena.com
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