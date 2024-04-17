Samsung начала производить самую быструю в мире память LPDDR5X

Компания Samsung представила самую быструю память типа LPDDR5X. Скорость передачи данных в ней выросла до значения 10,7 Гбит/с, а объём в чипе составляет 32 ГБ.

Данный анонс случился через несколько дней после того, как конкурирующая компания Micron представила улучшенную память LPDDR5X со снижением расхода энергии на 4%. Это не мешает Samsung предлагать наиболее высокие скорости, больший объём и самое малое энергопотребление LPDDR5X.

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Поначалу Samsung представила память LPDDR5X со скоростью передачи данных 7,5 Гбит/с. Потом это значение было увеличено до 8,5 Гбит/с и 9,6 Гбит/с. Теперь Samsung первой преодолевает отметку в 10 Гбит/с.

В пресс-релизе компании сказано, что добиться этого удалось за счёт техпроцесса 12 нм. В результате чипы Samsung LPDDR являются самыми компактными и у них наиболее низкое энергопотребление.

Поскольку популярность искусственного интеллекта и его локальной обработки растёт, подобная экономичная и производительная память LPDDR становится всё более востребованной. Новое предложение Samsung увеличивает скорость более чем на 25% и вместимость на 30% по сравнению с предыдущими предложениями. LPDDR5X обладает специальными технологиями энергосбережения, регулируя потребление энергии в зависимости от нагрузки. Это улучшает энергоэффективность на четверть и продлевает продолжительность работы мобильных устройств.

Промышленное производство новой памяти стартует во втором полугодии.