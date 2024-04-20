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Электромобиль на замену Kia Stinger мог быть отменён
Kia не собирается выпускать EV8

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Автомобиль Kia Stinger может быть снят с производства, но многие предполагали, что он вернётся в виде электрического EV8. Теперь в южнокорейском блоге сообщается, что проект GT1 в компании Kia был закрыт. Об этом говорится во внутренней документации, согласно которой GT1/EV8 больше не находится в очереди на производство.

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Электрическая модель на замену Stinger должна была получить аккумулятор ёмкостью 113,2 кВт*ч и обладать двигателями мощностью до 603 л.с. Мощность двигателя спереди ожидалась 268 л.с., сзади 335 л.с. Это намного увеличило бы мощность по сравнению с предыдущей моделью, которая в версии V6 с двойным турбонаддувом выдавала 368 л.с. и 376 Нм крутящего момента.

Внушительный аккумулятор ёмкостью 77,4 кВт*ч, как на Kia EV6 GT, дал бы GT большой запас хода. Он мог бы составлять 700-800 км, на уровне моделей Mercedes EQS, Tesla Model S и Lucid Air.

Помимо наиболее дорогостоящего варианта с мощностью 603 л.с. Kia собиралась представить базовую модель с одним электродвигателем сзади мощностью 215 л.с. Средняя комплектация получила бы два двигателя с общей мощностью 429 л.с.

Возможно, успех модели EV6 GT заставил Kia отказаться от EV8. К тому же спрос на электромобили в мире сокращается, что заставляет разных производителей пересматривать свои производственные планы.

В нынешнем году южнокорейская компания собирается расширить предложение гибридных моделей с шести до восьми. Почти у каждого внедорожника будет электрическая версия. Скорее всего это будут внедорожники, кроссоверы или седаны вместо мощных нишевых моделей GT.

#электромобили #kia
Источник: carbuzz.com
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