Очередной производитель переходит от чистых электромобилей к гибридным моделям

Из Южной Кореи поступила информация о том, что местный автопроизводитель Kia в следующем году собирается представить гибридный автомобиль Seltos. Это должна быть полностью новая модель, так как в своё время руководитель компании исключил возможность выпуска гибридного Seltos на текущей платформе. Возможно, за основу возьмут Hyundai Kona и его 1,6-литровый гибридный рядный четырёхцилиндровый двигатель.

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В прошлом году у Kia был зафиксирован рост продаж гибридов в США на 51%. У Hyundai Motor Company этот рост составил 41%. Можно сказать, что сейчас наиболее подходящее время для выпуска гибридного кроссовера, причём так думают не только в Kia.

Совсем недавно появлялась информация о том, что JLR также делает ставку на гибриды вместо чистых электромобилей. Спрос на последние падает, тогда как на гибриды растёт. Такой же стратегии собираются придерживать в GM. Как видно, большинство покупателей хотят получить лучшее из обоих миров.

Пока неизвестно, какая здесь будет применяться трансмиссия. Если основу возьмут европейский Hyundai Kona Hybrid, это означает 1,6-литровый бензиновый двигатель GDi и электродвигатель мощностью 139 л.с., а также крутящий момент 195 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч достижим за 11 с, так что это автомобиль точно не для гонок.

Напомнил, что представители Hyundai и Kia информации о своих планах пока официально не сообщали.