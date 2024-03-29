В недалёком будущем до Северной Америки доберётся пятидверный седан Kia

На этой неделе на автосалоне в Нью-Йорке состоялся анонс автомобиля Kia K4 на смену модели Forte. Этот автомобиль станет не единственным, который скоро поступит в продажу в США и других странах. Также компания собирается выпустить пятидверный хэтчбек.

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Производитель описывает его как практичный автомобиль для динамичного городского образа жизни. Передняя часть у него может быть яркая, как у седана, а задняя будет более спортивный.

Хэтчбек K4 может получить довольно непритязательный 2,0-литровый двигатель на 147 л.с. с крутящим моментом 132 Нм и трансмиссией CVT. Для пятидверного автомобиля лучше подойдёт двигатель с турбонаддувом на 190 л.с. и 195 Нм.

Для K4 GT-Line Kia разработала многорычажную систему задней подвески, но вряд ли она войдёт в состав седана и хэтчбека. Возможно, позже автопроизводитель выпустит их более мощные версии.

K4 станет самым крупным автомобилем своей категории и предложит современные технологии и функции безопасности. Здесь есть сенсорный экран размером 12,3 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop & Go и система предотвращения столкновений. К числу недостатков можно отнести отсутствие гибридной трансмиссии.