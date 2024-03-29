Компания Kia отзывает более 400 тысяч внедорожников Telluride из-за проблемы с дефектом сборки трансмиссии. Kia планирует исправить эту проблему за свой счет.

Компания Kia объявила отзыв 427 407 своих внедорожников Telluride из-за потенциальной проблемы, связанной с тем, что автомобили могут откатиться во время стоянки.

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Отзыв касается всех моделей Telluride, выпущенных в период с 2020 по 2023 год, а также определенных моделей 2024 года, как сообщила Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) на этой неделе.



Компания Kia не предоставила немедленного ответа на просьбу CNN прокомментировать отзыв.



С момента своего появления в конце 2019 года Telluride был популярен среди американцев благодаря просторному салону. Однако из-за высокого спроса Kia иногда с трудом справлялась с производством.

Согласно отчету NHTSA, рроблема связана с дефектом сборки трансмиссии. Этот дефект со временем может привести к повреждению, что приведет к непреднамеренному движению автомобиля во время стоянки, если не включен стояночный тормоз.

В отчете упоминается, что при повреждении затронутые автомобили могут издавать скрежещущий звук.



Всем владельцам затронутых моделей Telluride рекомендуется посетить дилерский центр Kia для установки обновленного программного обеспечения электронного стояночного тормоза. Kia покроет расходы на ремонт, как заявляет NHTSA.