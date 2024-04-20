Также, в новых часах Apple ожидается улучшенный экран.

Следующие смарт-часы Apple Watch Series X ознаменуют собой десятилетнюю годовщину с момента появления первых часов американского производителя. Часы первого поколения были представлены 9 сентября 2014 года. С тех пор Apple регулярно выпускала новые модели, стараясь внедрить всё более совершенные технологии в ограниченный корпус. Следующие часы должны стать венцом творения Apple и о них уже было немало утечек данных. Благодаря этим утечкам можно оценить некоторые функциональные возможности и изменения во внешнем виде.

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Часы должны стать на 10-15% тоньше прежнего. На основе слухов их возможный внешний вид в Twitter показал пользователь @concept_central. Цифровая головка сохранится, хотя может быть добавлена ещё и кнопка действия, как на Apple Watch Ultra. Может быть изменена система ремешков, которые теперь будут подсоединяться магнитами. Это сделано не только для красоты, но и для экономии пространства. Сейчас для подсоединения ремешков используется часть рамки.

Освободившееся место можно будет отдать на увеличенный аккумулятор или увеличить число датчиков. Рамки вокруг экрана могут стать тоньше, но не стоит рассчитывать на использование слишком дорогих панелей microLED. Экран должен остаться OLED, но его яркость и энергоэффективность должны вырасти.

Впервые в часах Apple может появиться поддержка измерения артериального давления. Патентные разногласия с компанией Masimo делают неопределённым появление измерения кислорода в крови. Автономность должна остаться на уровне 18 часов, но эффективность обновлённого экрана может увеличить это значение.