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Mirakl
Bloomberg: Apple не хочет привлекать внимания к тому, что утилизирует работоспособные смартфоны
Apple столкнулась с проблемой, когда выяснилось, что ее канадский партнер по утилизации техники продал в Китай около 100 тыс. iPhone, которые должны были быть уничтожены.

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В 2020 году обнаружилось, что GEEP Canada, сотрудничающая с Apple в области утилизации электроники, продала около 100 тыс. iPhone в Китай вместо их уничтожения. Apple, узнав об этом, обратилась в суд с требованием о компенсации в 31 млн канадских долларов за нарушение условий соглашения.

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Проверка показала, что большая часть устройств, предназначенных для утилизации, находилась в рабочем состоянии, что ставит под вопрос практики Apple в области экологии и утилизации. В то время как компания активно заявляет о стремлении к углеродной нейтральности и долговременному использованию своих продуктов, данный инцидент подчеркивает противоречия в ее подходах.

На данный момент судебное разбирательство между Apple и GEEP Canada еще не завершено и может быть закрыто в январе 2025 года, если дальнейшие действия не будут предприняты.

#новости
Источник: gazeta.ru
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