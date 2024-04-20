Пекин закрывает доступ к WhatsApp, а также Telegram и Signal на iPhone.

Компания Apple удалила сервисы мгновенного обмена сообщениями WhatsApp, Telegram и Signal из китайской версии своего магазина приложений App Store. Это произошло по требованию китайских властей.



Как сообщает Wall Street Journal, производитель iPhone выполнил указания Администрации киберпространства Китая. Помимо WhatsApp, принадлежащего компании Meta Platforms, в числе заблокированных оказались мессенджеры Telegram и Signal.



Эти запреты стали частью масштабной кампании китайских регуляторов по "очистке" местных магазинов приложений. Власти требуют удалить незарегистрированные и нелегальные программы, в том числе отечественные. К августу 2024 года все разработчики должны пройти государственную регистрацию, иначе их приложения будут заблокированы.



Китай на протяжении многих лет ограничивал доступ граждан к зарубежным социальным сетям и мессенджерам при помощи "Великого файрвола", что позволило местным сервисам вроде WeChat доминировать на внутреннем рынке. Тем не менее, жители Китая до сих пор использовали VPN для обхода блокировок.



По мнению экспертов, новые запреты ещё сильнее изолируют китайских пользователей от внешнего мира. Им останутся доступны лишь отечественные приложения и немногочисленные международные сервисы, готовые подчиниться жёсткой цензуре. Эти события происходят на фоне давления США на популярное китайское видеоприложение TikTok. Американские власти требуют продать его западному владельцу, угрожая, в противном случае, запретом.



В заявлении для Bloomberg, Apple подтвердила блокировку приложений в Китае, сославшись на необходимость соблюдать местные законы, компания Meta отказалась от комментариев, а представители Telegram и Signal пока не ответили на запросы.



Для Apple Китай является ключевым рынком - крупнейшим по объёмам продаж iPhone за пределами США и основной производственной базой. Несмотря на политическое давление, компания вынуждена соблюдать требования Пекина, чтобы сохранить бизнес в этой стране.