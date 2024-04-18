В рамках очередного этапа скидок BMW 7-й серии могут подешеветь на пятизначное число

Немецкий автопроизводитель BMW пытается нарастить продажи своих электромобилей. Для этого он снижает на них цены, по крайней мере в Северной Америке. Скидки на модели BMW i4 и BMW i5 2024 здесь достигают $5000.

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Это предложение доступно до 30 апреля. В его рамках модель i4 eDrive35 начального уровня предлагается по цене $47200. Это лишь ненамного дороже по сравнению с ценой седана 330e.

Этим скидки не ограничиваются, поскольку есть также скидки лояльности на i4 в сумме $1000 и i5 на $1500. Базовая модель i5 со всеми скидками дешевеет до $60300. Напомним, что этот автомобиль получил награду World Luxury Car of the Year.

Для желающих взять автомобиль в аренду предлагается арендный кредит на $7500 на обе эти модели.

Модели BMW iX и BMW i7 получают арендную скидку в размере $9900, у i7 есть также дополнительная скидка на сумму $3000. Таким образом, любители немецких роскошных седанов в США смогут сэкономить немалые суммы, а BMW познакомит с электромобилями более широкий круг водителей.