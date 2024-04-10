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BMW преодолела отметку в один миллион проданных электромобилей
BMW только что достигла важной вехи в сфере электромобилей: продажи электромобилей в первом квартале выросли, позволив опередить конкурентов.

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Компания BMW может похвастаться тем, что достигла показателя в один миллион поставок электромобилей. Это результат того, что в первом квартале 2024 года у компании продажи резко выросли. Поскольку рост продаж отмечался во всех основных регионах, BMW опередила конкурентов в первом квартале.

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 «BMW Group продолжает путь роста BEV. С поставкой миллионного полностью электрического автомобиля с момента выхода на рынок BMW i3 мы достигли важной вехи, которая подтверждает привлекательность нашего портфеля продуктов», — похвастался руководитель отдела клиентов, брендов и продаж BMW Йохен Голлер.

Это произошло после того, как BMW выпустила i3 как свой первый полностью электрический автомобиль в 2013 году. Nissan достиг этой вехи в июле прошлого года после того, как в 2010 году была выпущена первая модель LEAF.

За первые три месяца года BMW поставила 82 700 полностью электрических автомобилей BMW, MINI и Rolls Royce. Это на 28% больше, чем в прошлом году, и этого достаточно, чтобы опередить конкурирующих производителей автомобилей класса люкс.

В первом квартале бренд BMW поставил 78 691 полностью электрический автомобиль, что на 40,6% больше, чем в прошлом году. По данным BMW, модели i4, iX3, iX1, iX и i7 были «особенно востребованы».

Роста BMW в первом квартале было достаточно, чтобы опередить конкурентов Mercedes-Benz и Volkswagen.

#электромобили #bmw #mini #rolls royce
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