Помимо программного обеспечения для автопилотов, в рамках сотрудничества, будут создаваться новые решения для автомобильных онлайн-сервисов.

Недавно концерн BMW и Индийский концерн Tata анонсировали создание совместного проекта. Новая компания территориально будет находиться в Индии. Новый проект предусматривает создание инновационных программных решений для разных видов транспорта, в том числе автономного.

Всего партнёры планируют создать три подразделения в разных городах Индии. В проекте будут задействованы около ста инженеров, но в перспективе планируется расширение штата до тысячи работников. Ожидается привлечение большего количества компетентных специалистов, заинтересованных в применении новых информационных технологий в транспортной сфере.

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Кроме программного обеспечения для автопилотов, участники проекта будут создавать новые технические решения для автомобильных онлайн-сервисов и программное обеспечение для отраслевого бизнеса, чтобы можно было автоматизировать производственные процессы и продажи. Такие технические нововведения значительно упростят жизнь водителям.

Концерн BMW уже имеет несколько центров информационных технологий в разных странах мира, в том числе в Германии, ЮАР, Америки, Португалии и Китае. Помимо этого, BMW готовится к сотрудничеству с Румынией, чтобы открыть такой же центр в этой стране. Благодаря столь обширной географии сервисные центры могут работать круглые сутки. Это повысит уровень производительности и количество клиентов из разных уголков мира.

На данный момент официально уже заявлено, что концерн реализует систему полуавтономного управления для Седана флагманской модели седьмой серии. Так, программа «Автопилот» третьего уровня даст возможность водителям не держаться за руль и временно предоставить контроль за движением и ситуацией на дороге автоматике, чтобы при этом поговорить по телефону, отдохнуть и заняться своими делами.