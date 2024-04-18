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Компания Apple обновила рекомендации для разработчиков, разрешая приложениям потоковых трансляций музыки ссылаться на внешние сайты. Также появились обновлённые правила, которые разрешают выставлять в магазине App Store игровые эмуляторы. Вместе с эмуляторами могут выставляться и сами игры, если это не нарушает авторских прав.
До сих пор выставление программных эмуляторов в магазине App Store было запрещено, хотя периодически разработчики находили способы обходить этот запрет. Для начала нужно было выполнить джейлбрейк, чтобы осуществить установку из сторонних источников. Разрешение Apple упростит процесс и в результате на платформе может появиться больше эмуляторов игр.
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Apple предупреждает, что разработчики несут ответственность за своё программное обеспечение. Это напоминает о том, что распространение пиратских игр запрещено. Остаётся надеяться, что сами создатели игровых консолей выставят официальные эмуляторы в магазине Apple.
Такие поблажки со стороны американской компании могут быть вызваны законом Евросоюза о цифровых рынках. Однако новые правила распространяются не только на Евросоюз, но и на остальной мир.