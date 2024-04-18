В App Store могут появиться старые игры, если они не пиратские

Компания Apple обновила рекомендации для разработчиков, разрешая приложениям потоковых трансляций музыки ссылаться на внешние сайты. Также появились обновлённые правила, которые разрешают выставлять в магазине App Store игровые эмуляторы. Вместе с эмуляторами могут выставляться и сами игры, если это не нарушает авторских прав.

До сих пор выставление программных эмуляторов в магазине App Store было запрещено, хотя периодически разработчики находили способы обходить этот запрет. Для начала нужно было выполнить джейлбрейк, чтобы осуществить установку из сторонних источников. Разрешение Apple упростит процесс и в результате на платформе может появиться больше эмуляторов игр.

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Apple предупреждает, что разработчики несут ответственность за своё программное обеспечение. Это напоминает о том, что распространение пиратских игр запрещено. Остаётся надеяться, что сами создатели игровых консолей выставят официальные эмуляторы в магазине Apple.

Такие поблажки со стороны американской компании могут быть вызваны законом Евросоюза о цифровых рынках. Однако новые правила распространяются не только на Евросоюз, но и на остальной мир.