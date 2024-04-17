Предполагается что она позволит навсегда избавиться от бликов на фото.

Компания начала тестировать новый способ делать снимки ещё лучше, и ключ к этому – особое покрытие для объективов, которое обещает избавить нас от надоедливых бликов на фотографиях. Внутренние источники из Apple поделились, что они работают с технологией, звучащей как из научной фантастики – атомно-слоевое осаждение (ALD). Эта штука позволяет наносить материал на объективы камеры слой за слоем, причём настолько тонко, что можно контролировать толщину покрытия до атома. Звучит круто, правда?

ALD не совсем новинка в мире технологий, она уже используется при создании чипов для компьютеров и смартфонов. Но теперь Apple хочет применить её для того, чтобы сделать фотографии с iPhone ещё качественнее.

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Благодаря ALD, фотографии с iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max должны стать более чистыми и ясными, даже если вы фотографируете прямо на солнце или в других сложных условиях освещения. Меньше бликов и странных ореолов вокруг ярких источников света – это значит, что ваши снимки будут выглядеть ещё профессиональнее.

Эта технология также снижает искажения на фото, например, когда из-за сильного контраста могут появляться лишние тени или световые пятна. Так что, если всё пойдёт по плану, новые iPhone сделают фотографии без всяких недостатков, которые обычно мешают нам наслаждаться качественными кадрами.