Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Apple тестирует революционную технологию защиты от бликов для объектива iPhone16
Предполагается что она позволит навсегда избавиться от бликов на фото.

реклама

Компания начала тестировать новый способ делать снимки ещё лучше, и ключ к этому – особое покрытие для объективов, которое обещает избавить нас от надоедливых бликов на фотографиях. Внутренние источники из Apple поделились, что они работают с технологией, звучащей как из научной фантастики – атомно-слоевое осаждение (ALD). Эта штука позволяет наносить материал на объективы камеры слой за слоем, причём настолько тонко, что можно контролировать толщину покрытия до атома. Звучит круто, правда?

ALD не совсем новинка в мире технологий, она уже используется при создании чипов для компьютеров и смартфонов. Но теперь Apple хочет применить её для того, чтобы сделать фотографии с iPhone ещё качественнее.

реклама

Благодаря ALD, фотографии с iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max должны стать более чистыми и ясными, даже если вы фотографируете прямо на солнце или в других сложных условиях освещения. Меньше бликов и странных ореолов вокруг ярких источников света – это значит, что ваши снимки будут выглядеть ещё профессиональнее.

Эта технология также снижает искажения на фото, например, когда из-за сильного контраста могут появляться лишние тени или световые пятна. Так что, если всё пойдёт по плану, новые iPhone сделают фотографии без всяких недостатков, которые обычно мешают нам наслаждаться качественными кадрами.

#apple #iphone
+
Написать комментарий (0)
Камеры iPhone 16 Pro получат новую антибликовую технологию
Apple позволила пользователям из ЕС загружать приложения с сайтов разработчиков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
4
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
73
На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
+
Разработчики украинского дрона RAM X пообещали, что он поражает бронетехнику на дистанции до 100 км
3
Новый ЗРК Тор-М2У, использующий технологии ИИ и перехватывающий ракеты HIMARS и «Ольха»
2
Новые iPhone 16 от Apple: известны дата презентации и особенности
+
Strana.ua: Обновленный дрон ВСУ Sea Baby может проплыть 1000 км и вооружиться пушечной турелью
+
В Белом доме попросили Зеленского не сравнивать Украину с Израилем
2
Российский спутник-демонстратор «Скиф-Д» начал обеспечивать видеосвязь
3
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
2
Фанаты составили карту GTA 6, она будет в 2,5 раза больше, чем в GTA V
2
Владельцы плат GIGABYTE Intel Z790 сообщают о зависании BIOS после его обновления на новейшую версию
2
Запрет США и Великобритании на импорт цветных металлов из РФ привел к их подорожанию
5
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
+
Новое исследование Ookla показывает преимущество Samsung Galaxy S24 над iPhone 15 в скорости 5G
2
В круизные лайнеры начали внедрять искусственный интеллект для снижения расходов на их обслуживание
+
Смартфоны Xiaomi Mi 11 начали получать обновление HyperOS
1
Совфед намерен восстановить производство лифтов в России
4
Israel Aerospace Industries представила беспилотную подводную лодку BlueWhale
+
Новый метод зарядки пульсирующим током может удвоить срок службы батареи смартфона
5

Популярные статьи

7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
62
История деградации игровой серии Far Cry
18
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
72
В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
6
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
53
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
24
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
116
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
304
Фрактальная геометрия в биологии: новое направление исследований на стыке математики, физики и химии
1
Список рекомендаций от Chimbal для новых и неопытных игроков Genshin Impact
11

Сейчас обсуждают

SmaSheR
15:39
Я не сравнивал, речь шла о покупке 2080ti@2018+4080s@2024-продажа б/у 2080ti@2024 vs покупка-продажа мидлов, даже с поправкой на инфляцию, которую можно сделать и даже нужно, но будет слишком сложно д...
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Сергей Баулов
15:39
Изготовление дронов это не производство снарядов, их можно в гаражном кооперативе делать, бензиновых генераторов для этого хватит.
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
dimkahon
15:39
К нему вопросы. Я по красным и зеленым циферкам вижу, насколько бомбит красных от самого присутствия нв.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Аркадий Еремеев
15:39
Фантазии бота-безумца))
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
World Trailer
15:38
Да что там... Q6600 взять и если в 8K играть то и не заметно будет что Q6600 с хорошей видяхой :D
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
dimkahon
15:37
Это были просто хорошие продукты, 9700 pro был прорывом.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
dimkahon
15:36
Боком о горении жоп красных поклонников, читай внимательно.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Алексей Кузнецов
15:35
Прямо Роскосмос
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
Red Red
15:34
т.е у тебя встала?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Red Red
15:33
Шеша это то что ты с авито припер, ты наконец распаковал?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем