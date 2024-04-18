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Популярный эмулятор ретро-игр Delta появился в App Store
Создатель AltStore и разработчик легендарного эмулятора GBA4iOS Райли Тестут наконец-то выпустил своё приложение для запуска игр с ретроконсолей на iPhone.

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Эмулятор Delta официально доступен в Apple App Store. Это приложение является первым значимым и официально санкционированным игровым эмулятором для iPhone.

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Разработчик Delta Райли Тестут сообщил, что приложение идентично версии, дебютирующей в AltStore PAL. В приложении есть экранные кнопки, которые меняют своё расположение и внешний вид в соответствии с системой, которую использует человек.

Эмулятор поддерживает контроллеры Bluetooth, такие как Xbox One Series S или PS5. Приложение позволяет настраивать их расположение или устанавливать дополнительные кнопки для таких вещей, как состояния быстрого сохранения, ускоренная перемотка роликов или бесконечный поток логотипов запуска.

Delta работает с некоторыми методами ввода от Nintendo, такими как гироскоп в WarioWare или элементы управления микрофоном в играх для Nintendo DS.

У Delta есть и другие возможности, такие как автоматическое получение обложек для игр и возможность настраивать их с помощью встроенной базы данных. Пользователи могут импортировать обложки для контроллёров или создавать свои собственные. Delta поддерживает многопользовательскую игру для NES, SNES и N64 (до четырех игроков), а также потоковую передачу в AirPlay.

Приложение Тестута не является новым. Он выпустил версию Delta1.0 в 2019 году вместе со своим оригинальным AltStore.

#app store #delta
Источник: iphones.ru
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