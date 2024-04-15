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Представлены смартфоны Realme P1 и P1 Pro со сверхтонким дизайном
Новые аппараты Realme получили экраны AMOLED и камеры 50 Мп при доступной цене

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В понедельник в Индии состоялся ожидавшийся анонс новой линейки смартфонов Realme P1. В её состав вошли аппараты Realme P1 и Realme P1 Pro, отличительной чертой которых являются тонкие корпуса с малым весом.

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Realme P1 имеет толщину не более 7,91 мм и весит 188 г, тогда как P1 Pro весит 184 г при толщине 8,35 мм. В обоих аппаратах применяется текстура Micro-Crystal Sparrow Feature.

Имеется рейтинг защиты от воды и пыли IP54 у базовой модели и более высокий IP65 у модели Pro. На стандартном аппарате установлен экран AMOLED размером 6,67 с частотой 120 Гц, разрешением Full HD+, поддержкой 100% цветового диапазона P3, частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Старший аппарат получил экран 6,7 дюйма с изгибами, частотой 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц, максимальной яркостью 950 нит и разрешением Full HD. Обе модели имеют функцию Rainwater Smart Touch для работы с экраном влажными руками.

Стандартная модель работает на процессоре MediaTek Dimensity 7050, у неё 8 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ. Модель Pro получила Snapdragon 6 Gen 1 с такой же конфигурацией памяти. Ёмкость аккумулятора в обоих случаях 5000 мАч, поддерживается зарядка 45 Вт. Используются испарительный отсек и система охлаждения 3D VC.

Установлена Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0. Среди других характеристик Wi-Fi 6, 5G, порт USB-C, Bluetooth 5.2, разъём 3,5 мм на базовой модели. Под экраном есть сканер отпечатков, доступны два динамика Hi-Res и 8 ГБ виртуальной памяти.

Базовый вариант получил основную камеру 50 Мп Samsung JN1 и чёрно-белую 2 Мп. Разрешение передней камеры здесь 16 Мп. Модель Pro обладает основной камерой 50 Мп Sony LYT-600 и поддерживает оптическую стабилизацию. Также есть сверхширокоугольная камера 8 Мп и передняя 16 Мп.

Стандартный аппарат в базовой конфигурации предлагается по цене около $192, а версия Pro за 8/128 ГБ стоит $264.

#смартфоны #realme
Источник: gizmochina.com
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