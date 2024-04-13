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Zerox852
15 апреля Realme презентует свои новые смартфоны P1 и P1 Pro
15 апреля Realme начнет продавать свои смартфоны P1 и P1 Pro на индийском рынке по привлекательной цене.

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Realme готовится представить смартфоны Realme P1 и P1 Pro на индийском рынке на следующей неделе. В преддверии официального анонса появилась информация о цене базовой модели, Realme P1.

Согласно карточке товара на популярном индийском интернет-магазине Flipkart, стартовая цена Realme P1 составляет всего 14 999 индийских рупий (примерно 17 тыс.рублей) за конфигурацию с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Презентация линейки Realme P1 в Индии запланирована на 15 апреля 2024 года. Ожидается, что более дорогая модель P1 Pro будет продаваться по цене менее 20 000 индийских рупий (примерно 22 тыс.рублей).

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На данный момент известно, что Realme P1 оснащён плоским AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью 2000 нит. Дисплей также поддерживает технологию Rainwater Touch и имеет встроенный сканер отпечатков пальцев. В качестве процессора используется MediaTek Dimensity 7050 SoC, охлаждаемый с помощью 7-слойной системы рассеивания тепла VC.

Realme P1, замеченный на Flipkart, предлагается в цветовых вариантах Phoenix Red и Peacock Green. Он питается от большого аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Для защиты от воды и пыли устройство имеет класс защиты IP54.

Учитывая цену и характеристики, Realme P1 представляет собой интересный вариант для бюджетного сегмента. Плоский AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления, мощный процессор и большая батарея стали достойными функциями для устройства по такой цене. Кроме того, можно ожидать некоторых специальных предложений и скидок во время запуска.

В целом, Realme P1 обещает стать конкурентоспособным смартфоном в бюджетном сегменте. Он предлагает набор функций, которые обычно встречаются в более дорогих устройствах, по доступной цене. Пользователи, ищущие надёжный и функциональный смартфон без больших затрат, должны обратить внимание на Realme P1, когда он будет представлен на индийском рынке.

#realme #смарфтон
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