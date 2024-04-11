Realme GT Neo 6 SE предлагает экран с яркостью 6000 нит

В четверг в Китае состоялся анонс долгожданного смартфона Realme GT Neo 6 SE. Утечек данных о нём был очень много, благодаря чему многие характеристики были известны заранее. В частности, это первый аппарат на новом процессоре Snapdragon 7+ Gen 3, а отличительной чертой его экрана OLED является пиковая яркость 6000 нит.

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В состав процессора входит графический чип Adreno 732. Объём оперативной памяти типа LPDDR5X достигает 16 ГБ, хранилища UFS 4.0 512 ГБ. Имеется испарительный отсек площадью 10014 кв мм. Установлена система Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0.

Размер экрана здесь 6,78 дюйма при разрешении 2780 x 1264. Это панель 8T LTPO AMOLED, максимальная яркость которой может быть 1600 нит и пиковая 6000 нит. Частота достигает 120 Гц, частота дискретизации сенсорного касания 360 Гц, мгновенная до 2500 Гц.

Сзади находится основная камера 50 Мп на основе сенсора Sony IMX882 с оптической стабилизацией и апертурой f/1.88. Рядом есть сверхширокоугольная камера 8 Мп f/2.2, а передняя камера 32 Мп f/2.45. Доступны стереодинамики с сертификатом Hi-Res Audio.

У экрана есть сертификат TÜV Rheinland Smart Eye Protection 3.0 и ШИМ с частотой 2160 Гц. Ёмкость батареи равна 5500 мАч, мощность зарядки 100 Вт. Среди стандартов связи представлены 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS. Корпус защищён рейтингом IP65.

Базовая модель в Китае предлагается по цене 1699 юаней в конфигурации 8/256 ГБ. Выбирать можно из зелёного и серебристого цветовых вариантов. Сведений о продаже за пределами Китая пока нет.