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Realme GT Neo6 SE с чипсетом Snapdragon 7 Plus Gen 3 поступил в продажу
На данный момент смартфон по цене от 235 долларов доступен для покупки только в Китае

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 Realme наконец-то выпустила в продажу свой новый смартфон среднего класса, который начал продаваться в Китае под названием GT Neo6 SE. Напомню, что компания начала рекламировать телефон в конце марта, когда заявила, что это будет первый смартфон с дисплеем яркостью 6000 нит. Однако было ясно, что это значение применимо только к очень маленькой области дисплея.

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 Теперь Realme подтвердила, что смартфон GT Neo6 SE должен обеспечивать яркость до 1600 нит на всей своей 6,78-дюймовой панели. Компания добавляет, что она использует при производстве смартфона OLED-панель BOE разрешением 1.5K с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии LTPO для обеспечения переменной частоты обновления. Вдобавок ко всему, Realme покрыла большой дисплей защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, которое на данный момент является самым прочным, продающимся Corning.

 За работу смартфона GT Neo6 SE отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 от Qualcomm, дебютировавший в конце марта. Это тот же чипсет, который используется в OnePlus Ace 3V. Однако GT Neo6 SE значительно дешевле, чем его аналог OnePlus, несмотря на поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт и аккумулятора емкостью 5500 мАч, а также оперативной памяти LPDDR5x и флэш-накопителя UFS 4.0.

 Кроме того, Realme GT Neo6 SE получил основную камеру на 50 МП с датчиком Sony IMX882 и оптической стабилизацией, а также сверхширокоугольную камеру на 8 МП с датчиком Sony IMX355 и фронтальную камеру на 32 МП. К сожалению, компания Realme пока ничего не сообщила о возможности появления GT Neo6 SE на международном рынке. Что касается стоимости, то в Китае телефон имеет четыре версии по цене от 235 до 330 долларов в зависимости от конфигурации памяти:

8 ГБ ОЗУ/256 ГБ накопитель ~$235;

12 ГБ ОЗУ/256 ГБ накопитель ~$262;

16 ГБ ОЗУ/256 ГБ накопитель ~$290;

16 ГБ ОЗУ/512 ГБ накопитель ~$331.

#смартфоны #realme #смартфоны realme #snapdragon 7+ gen 3 #realme gt neo 6 se
Источник: notebookcheck.net
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