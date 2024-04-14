Google позволит отключать все установленные в Chrome расширения за раз

В компании Google работают над новой функциональностью браузера Chrome. Она затрагивает работу с расширениями, которых для этого самого популярного браузера выпущено очень много.

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До сих пор все эти расширения включались и включались по отдельности. Теперь флаг chrome://flags/#extensions-menu-access-control в версии браузера Chrome 125.0.6398.0 приносит в меню новый переключатель. При помощи этого переключателя можно одновременно выключать все активные в настоящее время расширения. Это может быть полезно, если требуется выключить более одного расширения за раз.

Также у каждого активного расширения в этом меню будет отдельный переключатель. Они пришли на смену иконке, которая закрепляла расширения на панели инструментов браузера.

Ещё активация флага может обновить дизайн браузера на Material You. Он будет обладать более динамичными цветами и скруглёнными углами. Это обновление браузера Chrome относится к системам Windows, Mac, Linux, ChromeOS, Fuchsia и Lacros.

В версии для Android может появиться функциональность «Очистка вкладок». Если браузер посчитает, что вкладки являются неактивными, они будут заархивированы.