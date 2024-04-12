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Запуск Chrome Enterprise Premium знаменует собой новую эру для Google. Да, браузер компании из Маунтин-Вью запускает платную версию. Это издание специально разработано для предприятий и организаций, улучшая те возможности, которые сейчас предлагаются этим категориям пользователей. Chrome Enterprise Premium не призван заменить знакомый нам Chrome, он является расширенным вариантом Chrome Enterprise, который был запущен в 2017 году.
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Что нового в Chrome Enterprise Premium?
Chrome Enterprise Premium призван стать самым интересным решением для корпоративного уровня. Новые возможности и преимущества нового предложения Google заключаются в следующем:
Расширенная безопасность
- Предотвращение потери данных и глубокое сканирование на наличие вредоносных программ являются важными особенностями нового браузера. Chrome Enterprise Premium защищает конфиденциальные корпоративные данные и обеспечивает безопасный просмотр веб-страниц.
- Кроме того, предусмотрены контекстные средства управления доступом, которые можно масштабировать для веб-приложений, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
Искусственный интеллект и защита от угроз
- Искусственный интеллект используется для борьбы с вредоносными программами и фишингом. Chrome Enterprise Premium обеспечивает надежную защиту от киберугроз.
- Динамическая фильтрация URL-адресов и функции категоризации сайтов помогают держать вредоносные сайты на расстоянии.
Расширенное управление устройствами
- Chrome Enterprise Premium обеспечивает более эффективное управление устройствами в корпоративных системах. Политики могут применяться централизованно, что упрощает настройку и мониторинг.
- Эффективное управление обновлениями специального программного обеспечения позволяет обеспечить постоянную защиту и актуальность устройств.
Совместимость с бизнесом
- Платная версия предлагает ограничения на загрузку и печать документов, что повышает безопасность.
- Она также совместима с другими программами для бизнеса, включая Google Workspace.
Хотя Google Chrome останется бесплатным для обычных пользователей, компании, которым требуется более надежное и настраиваемое решение, могут выбрать Chrome Enterprise Premium. Эта версия, стоимость которой составляет шесть долларов за пользователя в месяц, предлагает полный набор инструментов для защиты данных, повышения производительности и обеспечения безопасности в корпоративной среде.