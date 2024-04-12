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Vlad_37
Google запускает платную версию браузера Chrome
Платная версия браузера Google Chrome предназначена не для всех

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Запуск Chrome Enterprise Premium знаменует собой новую эру для Google. Да, браузер компании из Маунтин-Вью запускает платную версию. Это издание специально разработано для предприятий и организаций, улучшая те возможности, которые сейчас предлагаются этим категориям пользователей. Chrome Enterprise Premium не призван заменить знакомый нам Chrome, он является расширенным вариантом Chrome Enterprise, который был запущен в 2017 году.

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Что нового в Chrome Enterprise Premium?

Chrome Enterprise Premium призван стать самым интересным решением для корпоративного уровня. Новые возможности и преимущества нового предложения Google заключаются в следующем:

Расширенная безопасность

  • Предотвращение потери данных и глубокое сканирование на наличие вредоносных программ являются важными особенностями нового браузера. Chrome Enterprise Premium защищает конфиденциальные корпоративные данные и обеспечивает безопасный просмотр веб-страниц.
  • Кроме того, предусмотрены контекстные средства управления доступом, которые можно масштабировать для веб-приложений, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Искусственный интеллект и защита от угроз

  • Искусственный интеллект используется для борьбы с вредоносными программами и фишингом. Chrome Enterprise Premium обеспечивает надежную защиту от киберугроз.
  • Динамическая фильтрация URL-адресов и функции категоризации сайтов помогают держать вредоносные сайты на расстоянии.

Расширенное управление устройствами

  • Chrome Enterprise Premium обеспечивает более эффективное управление устройствами в корпоративных системах. Политики могут применяться централизованно, что упрощает настройку и мониторинг.
  • Эффективное управление обновлениями специального программного обеспечения позволяет обеспечить постоянную защиту и актуальность устройств.

Совместимость с бизнесом

  • Платная версия предлагает ограничения на загрузку и печать документов, что повышает безопасность.
  • Она также совместима с другими программами для бизнеса, включая Google Workspace.

Хотя Google Chrome останется бесплатным для обычных пользователей, компании, которым требуется более надежное и настраиваемое решение, могут выбрать Chrome Enterprise Premium. Эта версия, стоимость которой составляет шесть долларов за пользователя в месяц, предлагает полный набор инструментов для защиты данных, повышения производительности и обеспечения безопасности в корпоративной среде.

#chrome #браузер
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Мухамед Иванов
22:30
Подзалупный творожок с губ стирай когда говоришь с уважемыми людьми, шлюхенция.
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Фартовый
22:30
Гавно.
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Майкопское Честное
22:29
Лайтспид или Рейзер?
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Фартовый
22:28
Обиделся, Сифилитик из Мурманска? Ну ты не обижайся, я же не знал что у тебя ещё и спидоза.
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Фартовый
22:28
Да, Шеше очень нравится слово "чепуха".
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Фартовый
22:27
Я тот кто вашего Шешу из-за горизонта событий вытащил на всеобщее посмешище. Ты рад?
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Мухамед Иванов
22:26
Сифилис тут только у тебя, все справку видели, пошёл наххер отседа спидозная тварь.
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Майкопское Честное
22:26
Шишкин чётко раскидает по сенсорам, всё такое, блютус теряется-не теряется, а вот ты чепуха.
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Фартовый
22:24
Это у тебя последствия сифака, так что тебе сифозному непонятно?
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Майкопское Честное
22:24
Не при делах, пацанчик? На, нах, епта
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