Платная версия браузера Google Chrome предназначена не для всех

Запуск Chrome Enterprise Premium знаменует собой новую эру для Google. Да, браузер компании из Маунтин-Вью запускает платную версию. Это издание специально разработано для предприятий и организаций, улучшая те возможности, которые сейчас предлагаются этим категориям пользователей. Chrome Enterprise Premium не призван заменить знакомый нам Chrome, он является расширенным вариантом Chrome Enterprise, который был запущен в 2017 году.

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Что нового в Chrome Enterprise Premium?

Chrome Enterprise Premium призван стать самым интересным решением для корпоративного уровня. Новые возможности и преимущества нового предложения Google заключаются в следующем:

Расширенная безопасность

Предотвращение потери данных и глубокое сканирование на наличие вредоносных программ являются важными особенностями нового браузера. Chrome Enterprise Premium защищает конфиденциальные корпоративные данные и обеспечивает безопасный просмотр веб-страниц.

Кроме того, предусмотрены контекстные средства управления доступом, которые можно масштабировать для веб-приложений, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Искусственный интеллект и защита от угроз

Искусственный интеллект используется для борьбы с вредоносными программами и фишингом. Chrome Enterprise Premium обеспечивает надежную защиту от киберугроз.

Динамическая фильтрация URL-адресов и функции категоризации сайтов помогают держать вредоносные сайты на расстоянии.

Расширенное управление устройствами

Chrome Enterprise Premium обеспечивает более эффективное управление устройствами в корпоративных системах. Политики могут применяться централизованно, что упрощает настройку и мониторинг.

Эффективное управление обновлениями специального программного обеспечения позволяет обеспечить постоянную защиту и актуальность устройств.

Совместимость с бизнесом



Платная версия предлагает ограничения на загрузку и печать документов, что повышает безопасность.

Она также совместима с другими программами для бизнеса, включая Google Workspace.

Хотя Google Chrome останется бесплатным для обычных пользователей, компании, которым требуется более надежное и настраиваемое решение, могут выбрать Chrome Enterprise Premium. Эта версия, стоимость которой составляет шесть долларов за пользователя в месяц, предлагает полный набор инструментов для защиты данных, повышения производительности и обеспечения безопасности в корпоративной среде.