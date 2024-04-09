На операционную систему производства Huawei в Китае возлагают большие надежды

Согласно данным ChinaScope, в Китае в настоящее время работают над укреплением позиций операционной системы Huawei HarmonyOS. Правительство Шэньчжэня разработало программу для создания приложений под неё. Это будут приложения с открытым кодом, которые должны создать надёжную конкурентоспособную экосистему для HarmonyOS.

Одной из целей является наличие более 10% приложений под HarmonyOS в Шэньчжэне к концу 2024 года. В том числе для этого в городе появятся два промышленных парка для разработки программного обеспечения под разные сферы применения.

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Также в рамках этой инициативы призывают более 1000 занимающихся программной разработкой компании. Их поощряют отдавать разработку на аутсорс, чтобы охватить полмиллиона разработчиков приложений для HarmonyOS.

В рамках всей страны стоит задача снизить зависимость Китая от иностранных технологий и развивать собственные альтернативы. В своё время HarmonyOS предназначалась для обхода санкций со стороны США, но в итоге система прижилась не только на смартфонах и планшетах, но и на других устройствах вроде смарт-часов и телевизоров.