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Greg_Novo
Для HarmonyOS разработано более 4000 приложений
В мире операционных систем для мобильных устройств скоро произойдёт значительное событие. Компания Huawei, известная своими инновациями в области технологий, готовится к запуску новой версии своей операционной системы — HarmonyOS NEXT. Эта система обещает стать революционной, так как в ней не будет поддержки приложений формата APK, традиционно ассоциируемых с Android.

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В мире операционных систем для мобильных устройств скоро произойдёт значительное событие. Компания Huawei, известная своими инновациями в области технологий, готовится к запуску новой версии своей операционной системы — HarmonyOS NEXT. Эта система обещает стать революционной, так как в ней не будет поддержки приложений формата APK, традиционно ассоциируемых с Android.

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На данный момент для HarmonyOS уже разработано более 4000 нативных приложений, что является впечатляющим достижением, учитывая, что система ещё не была официально выпущена. Это число продолжает расти, поскольку более 200 разработчиков, включая специалистов из ведущих китайских технологических компаний, усердно трудятся над созданием новых приложений.

HarmonyOS NEXT обещает предложить пользователям уникальные и интуитивно понятные приложения, которые будут полностью интегрированы с экосистемой Huawei. Это стратегический шаг компании, направленный на укрепление своих позиций на рынке и предложение альтернативы доминированию iOS и Android.

Однако стоит отметить, что в ближайшее время устройства с HarmonyOS будут доступны только на китайском рынке. Для международных пользователей Huawei планирует продолжать выпускать устройства с оболочкой EMUI, основанной на Android. Это решение позволит компании сохранить глобальное присутствие и одновременно развивать свою операционную систему.

С учётом текущих тенденций и инвестиций Huawei в разработку, можно предположить, что HarmonyOS может стать серьёзным конкурентом на рынке операционных систем и изменить расстановку сил в индустрии мобильных технологий.


#huawei #harmonyos
Источник: t.me
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