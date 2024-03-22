Обновление содержит несколько новых функций.

Huawei выпустила обновление версии 4.0.0.111 для умных часов WATCH GT 3 на основе HarmonyOS 4.0. Обновление весит около 138 МБ и содержит ряд улучшений и новых функций.

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Обновление упрощает просмотр приложений за счет введения сетки, в которой отображаются названия приложений. Оно также включает в себя функцию предотвращения ошибочных касаний, позволяющую избежать непреднамеренного касания во время тренировок путем блокировки заводной головки часов, когда экран выключен.

Еще одним заметным дополнением является функция автоматического пробуждения экрана при получении уведомлений. Обновление направлено на то, чтобы сделать интерфейс более плавным и удобным для пользователя с улучшенными эффектами смахивания, более четким текстом и цветами для облегчения чтения, а также было улучшено приложение "Будильник", которое теперь упорядочивает будильники по установленному времени. Это обновление также позволяет настраивать данные тренировок и расположение виджетов для конкретных типов тренировок, предлагая более подробную информацию на экране тренировки.

Перед обновлением умных часов Huawei WATCH GT 3 рекомендуется отключить Bluetooth и сначала обновить приложение Huawei Health на смартфоне до последней версии.