Nubia выпускает складной смартфон в средней ценовой категории

Во вторник принадлежащий компании ZTE бренд Nubia презентовал в Китае свой первый складной аппарат под названием Nubia Flip. Его уже показывали в начале года в Барселоне на выставке MWC, а также аппарат успел получить награду iF Design Award. Отличительной чертой данного устройства является его стоимость. Это аппарат средней ценовой категории, доступный более широкому кругу потенциальных покупателей.

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В раскрытом виде толщина корпуса составляет 7 мм, весит аппарат 209 г. Шарниры из высокопрочной стали способны выдержать 200000 циклов открытия и закрытия устройства.

Сзади располагается круглый экран внутри кольца. Размер этого экрана всего 1,43 дюйма, он относится к типу AMOLED и обладает разрешением 466 х 466 пикселей. Предназначается данная панель для просмотра уведомлений и некоторых других показателей. Спереди располагается складной дисплей AMOLED размером 6,9 дюйма с разрешением 2790 × 1188 и частотой 120 Гц. Внутри отверстия сверху находится камера. Экран поддерживает цветовой диапазон DCI-P3.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 1 с графическим чипом Adreno 644. Этот же процессор применяется в другом складном смартфоне средней ценовой категории Moto Razr 40. Модель Nubia предлагает три конфигурации: а именно 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Ёмкость батареи составляет 4310 мАч, мощность зарядки 33 Вт. Полностью аппарат должен заряжаться за 73 минуты. Есть поддержка беспроводной технологии NFC.

Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, есть сенсор глубины 2 Мп для портретной съёмки. Разрешение передней камеры равно 16 Мп. Поддерживается вычислительная фотография с применением алгоритмов ИИ и система обработки изображений Neovion Taishan. Последняя может быстро делать снимки и обнаруживать движение. Есть отдельный режим для съёмки ночного неба.

Продажи должны стартовать 16 апреля по цене 2999 юаней, 3299 юаней и 3699 юаней. На выбор доступны три цветовых варианта.