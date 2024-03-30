Смартфон имеет отделку из углеродного волокна и логотипы Bumblebee и Red Magic

Несколько дней назад объявили о том, что линейка Nubia Red Magic выпустит специальную версию своего телефона Red Magic 9 Pro+ под наименованием Bumblebee, и сегодня это произошло.

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Черно-желтая расцветка данной модели точно привлекает внимание, что вполне уместно для устройства, выпущенного ограниченным тиражом. Смартфон украшен облицовкой из углеродного волокна и логотипами Bumblebee и Red Magic. В комплекте прилагается черно-желтое устройство для зарядки Gan имеющее мощность 165 вт, инструмент извлекающий слот sim-карты, провод USB-C в тех же цветах, значок Bumblebee и специальный магнитный футляр. Программное обеспечение также соответствует дизайну устройства.

Цена специального издания составляет примерно 900 долларов или 833 евро. За эти деньги покупатель получает те же характеристики, что и стандартная версия Red Magic 9 Pro+, а также 16 гб оперативной памяти и 512 гб встроенной памяти.