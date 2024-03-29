Флагманская модель смартфона ZTE с ИИ будет выпущена в середине года

Известная своими мобильными устройствами и телекоммуникационными продуктами компания ZTE не собирается отставать от конкурентов и на рынке искусственного интеллекта. В рамках подведения итогов 2023 года руководство сообщило о планах по выпуску новых мобильных устройств с поддержкой ИИ. Несколько моделей будут представлены в течение нынешнего года.

В апреле появятся ряд аппаратов Nubia AI, а в середине года будет представлена флагманская модель. Они будут работать на системе ZTE Nebula OS с подключением к централизованной платформе ИИ, применением больших языковых моделей и 3D-технологии. ИИ будет заниматься разными задачами, включая обработку изображений и обеспечение безопасности.

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В этом году ZTE уже анонсировала ряд интересных устройств. В феврале она выпустила складной смартфон Nubia Flip 5G и планшет Nubia Pad 3D Ⅱ. Также были представлены Nubia Focus 5G, Pro 5G и смартфон Z60 Ultra.

Чистая прибыль ZTE за минувший год составила 9,325 млрд юаней, увеличившись на 15,41%.