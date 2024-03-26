На данный момент стартовал предзаказ на жидкостную систему охлаждения по сниженной цене в 229 юаней

Рынок смартфонов сейчас невероятно конкурентен. Такие компании, как Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Vivo и многие другие, ведут постоянную борьбу за кошельки покупателей. Острая конкуренция привела к появлению множества похожих друг на друга телефонов, особенно среди устройств на ОС Android. Чтобы выделиться на рынке, производители ориентируются на определенные группы пользователей.

Одной из таких ниш являются мобильные игры, и несколько производителей отреагировали на это, разработав специализированные игровые смартфоны с самым мощным и передовым оборудованием. Nubia является одним из таких производителей и уже выпустила пять поколений игровых телефонов под брендом Red Magic. Более того, Nubia предлагает не только мощные игровые телефоны, такие как недавно представленный Red Magic 5.

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Компания стремится предоставить пользователям максимальный функционал, расширяя линейку своей игровой продукции вспомогательными аксессуарами. Последним дополнением ассортимента является кулер с жидкостным охлаждением Red Magic VC 5 Pro, который уже доступен для предварительного заказа. Этот аксессуар со стартовой ценой 269 юаней обещает улучшить впечатления от мобильных игр.

Жидкостной кулер Red Magic VC 5 Pro оснащен большой поверхностью охлаждения площадью 3060 квадратных миллиметров, которая обещает снизить температуру вашего смартфона на 35 ℃. Это намного серьезнее, чем просто охлаждение с помощью контроля температуры, доступного через приложение Head Play на устройствах Android.

Система сочетает в себе несколько технологий: трехмерный подвесной воздуховод, специальный полупроводник размером 36 x 36 мм и мощный 7-лопастной вентилятор активного охлаждения, максимальная мощность которого составляет 36 Вт, но при этом кулер остается относительно тихим на уровне 35 децибел. Изготовленный по индивидуальному заказу чип охлаждения TEC обеспечивает прирост мощности на 34 % по сравнению с предыдущими моделями, а его сочетание с технологией жидкостного охлаждения повышает общую производительность на впечатляющие 50 %.

Устройство крепится к смартфонам с помощью магнита. Пользователи Android могут персонализировать устройство с помощью настраиваемых световых эффектов RGB. Однако для использования полной мощности 36 Вт требуется зарядное устройство на 9 В и 3 А или выше.

Официально Nubia Red Magic VC 5 Pro будет доступен для покупки с 29 марта по цене 269 юаней, но в течение ограниченного времени действует специальное предложение за 229 юаней.