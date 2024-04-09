Новые карты памяти Samsung имеют вместимость до 1 ТБ

Компания Samsung известна своими твердотельными накопителями, но есть у неё и более миниатюрные устройства хранения данных. Речь идёт о картах памяти microSD. На этой неделе южнокорейский производитель объявил о выпуске новых версий карт EVO Select и EVO Plus, которые получат более высокую скорость передачи данных по сравнению с предшественниками.

В пресс-релизе производителя сказано, что скорость передачи данных будет достигать 160 МБ/с против 130 МБ/с в картах памяти нынешнего поколения. При покупке моделей EVO Select или Plus вместимостью от 128 Г вы получите поддержку стандарта A2. Это позволяет запускать на мобильных устройствах приложения, которые будут устанавливаться на карты. Наличие стандарта V30 обеспечивает более высокую скорость передачи видеофайлов.

реклама

Samsung говорит об использовании системы защиты Six-proof. Это означает защищённость карт от воды, экстремальных температура, рентгеновского излучения, износа, падений и магнитных полей. Где бы вы ни пользовались этими картами, можно рассчитывать на их надёжную работу.

Samsung собирается предлагать объём карт до 1 ТБ. Это даст достаточно места для хранения современных мобильных игр большого размера на устройствах вроде компьютеров или игровых консолей Steam Deck. Также это пригодится при записи видео высокого разрешения на продвинутые камеры мобильных устройств.

Карты объёмом 1 ТБ поступят в продажу позднее в этом году. Пока предлагаются версии от 64 ГБ до 512 ГБ.