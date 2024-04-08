Samsung выпустила настольный компьютер All-In-One Pro, который имитирует дизайн iMac и работает под управлением Windows

Samsung выпустила настольный компьютер All-In-One Pro, который имитирует дизайн iMac и работает под управлением Windows. Он оснащен алюминиевым корпусом, дисплеем высокого разрешения и мощным аппаратным обеспечением. Этот компьютер поставляется с беспроводной клавиатурой и мышью, чтобы обеспечить пользователей удобством работы, похожим на iMac.

27-дюймовый 4K-экран All-In-One Pro от Samsung имеет размер, превышающий предыдущую модель на 13%, что способствует повышению производительности. Он обладает разрешением Ultra HD, что обеспечивает четкое изображение. Улучшены и динамики, они совместимы со звуком Dolby Atmos и поддерживают объемное 3D. Процессор данной модели неизвестен, но Samsung упоминает процессор Intel Core Ultra, который обеспечивает более высокую производительность по сравнению с предыдущей моделью.

Точные данные о памяти и накопителях не разглашаются, но для, того, чтобы это ПК кто-то покупал, Samsung должна предложить All-In-One Pro с минимум 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопителем PCIe NVMe на 512 ГБ. ПК также имеет порт HDMI, несколько портов USB Type-A, Ethernet и 3,5-мм разъем для наушников. Он поддерживает Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E. Samsung начнет принимать предварительные заказы на All-In-One Pro с 22 апреля, но возможно, их продажа будет ограничена Южной Кореей. Пока неизвестно, будет ли компания поставлять его за рубеж. Цена на данный компьютер составляет 1,99 миллиона вон, что примерно равно $1469.