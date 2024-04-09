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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung получит около $6,6 млрд субсидий на строительство предприятий в США
И пообещает построить два предприятия в Техасе.

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Из всей тройки полупроводниковых гигантов, решивших развивать американскую промышленность, только южнокорейская Samsung Electronics до сих пор не получила гарантий властей США о предоставлении субсидий по так называемому «Закону о чипах». Агентство Reuters сообщает, что соответствующее заявление будет сделано американскими чиновниками на следующей неделе, и Samsung сможет претендовать на $6,6 млрд субсидий. По условиям соглашения, корейская компания должна будет построить в техасском Тейлоре два предприятия по выпуску чипов, хотя сейчас у неё готово только одно из них. Там же должна появиться линия по тестированию и упаковке чипов с использованием передовых пространственных методов, а также исследовательский центр.

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Источник изображения: Reuters

Кроме того, новые производственные мощности Samsung должны будут появиться в другой точке на территории США, которая пока не называется. Напомним, что комплекс предприятий в Остине у Samsung функционирует с 1996 года. Первоначально компания хотела потратить на свои проекты в Тейлоре $17 млрд, но с поддержкой американских субсидий сумму удастся увеличить до $44 млрд. Президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) церемонию в Техасе на следующей неделе посещать не собирается, поскольку в Техасе сильны позиции его политических оппонентов из Республиканской партии, а потому тратить время на работу с местным электоратом он не готов.

#samsung #сша #полупроводники #субсидии #техас #закон о чипах
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