Ожидается, что Corning предложит Gorilla Armor и другим производителям

С того момента, как Samsung представила антибликовое стекло Corning Gorilla Armor в Galaxy S24 Ultra, люди были поражены реальными свойствами недавно разработанного силиката. Во многих тестах и сравнениях Galaxy S24 Ultra продемонстрировал явное преимущество в борьбе с бликами и отражениями по сравнению с другими моделями.

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Хитрость антибликового метода Galaxy S24 Ultra кроется в нано-уровневом процессе соединения стекла со стеклом. Corning использовала однородную плазму в камере, заполненной аргоном, для формирования на стекле слоев нанометровой толщины.

Основное отличие в том, что некоторые слои нанометровой толщины в Gorilla Armor действуют как крошечные односторонние фильтры, поглощая и рассеивая внешний свет внутри слоев стекла. Это способствует антибликовым свойствам стекла, создавая слабые отражения от источников света.

На данный момент Gorilla Armor эксклюзивно предлагается только для Galaxy S24 Ultra и значительно снижает блики до 75 % и показывает в три раза лучшие результаты при испытаниях на падение по сравнению с обычным стеклом. Ожидается, что Corning начнет предлагать Gorilla Armor и другим производителям.