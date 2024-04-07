Слухи говорят о намерении Samsung расширить линейку смарт-часов

Согласно последней неофициальной информации, компания Samsung сейчас работает над новыми смарт-часами Galaxy Watch FE. Это означает, что в этом году компания может выпустить как никогда много разных устройств Fun Edition. Помимо смартфона Galaxy S24 FE слухи говорили о появлении складных аппаратов Galaxy Z Fold FE и Galaxy Z Flip FE.

По своим характеристикам новые часы могут напоминать Galaxy Watch 4 2021 года. Раньше была информация о том, что Samsung в этом году собирается перевыпустить данную модель.

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Watch FE может обладать модельными номерами R866F, SM-R866U и SM-R866N в разных регионах мира. Релиз часов будет глобальным.

Характеристики пока не называются, но вряд ли они будут сильно отличаться от характеристик Galaxy Watch 4. Естественно, стоимость будет ниже, чем у выходящих в этом году часов Galaxy Watch 7.