Циферблат «Galaxy Time» показывает время на всех восьми планетах Солнечной системы в режиме реального времени.

Samsung выпустила новый циферблат для Galaxy Watch, который особенно понравится любителям астрономии и интересующимся нашей Солнечной системой. Samsung отдает должное названию своего бренда «Galaxy», выпустив по-настоящему Галактический циферблат, разработанный в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA).

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Новый циферблат под названием «Galaxy Time» позволяет владельцам умных часов Galaxy получать информацию о Солнечной системе в режиме реального времени. Каждая планета вращается вокруг своей оси и Солнца с определенной скоростью. И хотя ход времени, как четвертого измерения, относительно одинаков во всей Солнечной системе, каждая планета имеет разную продолжительность дня и года по сравнению с Землей, в зависимости от того, насколько медленно или быстро они вращаются относительно нашей планеты.

Новый циферблат показывает все это в перспективе. Он сообщает пользователям Galaxy Watch их «земное время», но также может отображать информацию об отдельных ритмах соседних планет.

Galaxy Time может отображать информацию о восьми планетах, вращающихся вокруг Солнца, от Меркурия до Нептуна и всех остальных между ними, включая Венеру, Землю, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран.