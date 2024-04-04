Samsung готовит три модели часов Galaxy Watch 7

Компания Samsung в настоящее время работает над следующим поколением носимых устройств, в том числе линейкой умных часов Galaxy Watch 7. В этом году от неё ждут три модели, известные пока под номерами SM-L30x, SM-L31x и SM-L70x.

Под одним из этих номеров может скрываться Galaxy Watch 7 Pro. В последний раз часы Pro предлагались в 5-й серии, в Galaxy Watch 6 их не было.

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Здесь применяется аккумулятор с номером EB-BL705ABY и номинальной ёмкостью 578 мАч. В своё время Galaxy Watch 5 Pro обладали аккумулятором 573 мАч. Новую батарею недавно сертифицировали в Южной Корее, на родине Samsung.

Остальные две модели SM-L30x и SM-L31x скорее всего представляют собой более компактные варианты Galaxy Watch 7 и аккумуляторы у них будут обладать меньшей ёмкостью. Название Galaxy Watch 7 Pro официально пока не подтверждено, поэтому Samsung может в итоге назвать данные часы по-другому.