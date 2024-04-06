Samsung и Apple поменялись местами по объёму поставок смартфонов

В прошлом году впервые в своей истории компания Apple выпустила смартфонов больше всех других производителей, что подтвердила статистика от фирм IDC и Canalys. Согласно данным последней, по итогам 2023 года Apple выпустила на рынок 229,2 млн аппаратов iPhone. Лидировавшая больше 10 лет по этому показателю Samsung представила только 225,4 млн смартфонов. Годом ранее Samsung лидировала, превосходя Apple на 25 млн экземпляров смартфонов. В результате по итогам 2023 года доля рынка смартфонов Apple составляла 20%.

Теперь фирма Counterpoint Research утверждает, что хорошие продажи в США и Европе позволили Samsung вернуть себе лидерство. За февраль южнокорейский производитель продал 19,69 млн аппаратов против 17,41 млн iPhone. Доля рынка Apple сократилась до 18%.

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Исследователь Ким Рок Хо из Hana Securities утверждает, что большой вклад в рокировку внесла популярность аппаратов Galaxy S24 в США и Европе. Доля рынка Samsung в Европе составлял 34%. В США она ещё выше и была 36%, а в январе 20%. У iPhone в январе и феврале доля в США была 64% и 48% соответственно.

К концу февраля Samsung продала 6,53 млн экземпляров смартфонов Galaxy S24. Возможно, такому спросу помогла поддержка искусственного интеллекта вроде перевода с языка на язык в реальном времени.