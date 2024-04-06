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kosmos_news
Samsung сигнализирует об окончании кризиса на рынке чипов: прибыль должна увеличиться в десять раз
Большой спрос на чипы привел к росту прибыли.

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Компания Samsung, крупнейший в мире производитель микросхем памяти, утверждает, что превзошла собственные ожидания в плане продаж этих деталей. В первом квартале 2024 года прогнозировалось 10-кратное увеличение операционной прибыли. Ожидается, что конкурентоспособность в области систем хранения данных большой емкости отныне будет расти еще больше.
Изображение из открытых источников
Samsung Electronics ожидает увеличения прибыли за счет сильного восстановления цен на суперчипы. В прошлом году отрасль пережила самый сильный спад за последние десятилетия. По оценкам электронного гиганта, операционная прибыль за первый квартал выросла до $4,9 млрд (6,6 млрд вон), увеличившись на 931%. 

По данным аналитика LSEG SmartEstimates, ожидания прибыли составили 5,7 млрд вон (и тоже они были превышены). В этом случае доходы Samsung выросли бы на 11,4% и стали бы самой высокой прибылью с третьего квартала 2022 года. Для подразделения чипов эти цифры означают не только восстановление, но и первую прибыль за пять кварталов.

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После бума искусственного интеллекта возник высокий спрос на высокопроизводительные чипы. Это привело к росту цен на чипы. Некоторые крупные производители также столкнулись с проблемой сокращения производства из-за глобального дефицита полупроводников. 

По данным исследовательской компании TrendForce, цены на чипы памяти Dram выросли примерно на 20% в первом квартале, а цены на чипы флеш-памяти Nand выросли на 23-28%. Nand будет использоваться для хранения данных. По мнению аналитика Hana Financial Роко Кима, 2024 год станет годом максимальной прибыли, поскольку цены на Nand вырастут. 


«Цены на чипы памяти растут больше, чем ожидалось», — сказал он.

Американский производитель технологий хранения данных Micron является конкурентом Samsung и также прогнозирует сильный прогноз прибыли, включая рекордные доходы на 2025 год. В целом ожидается восстановление рынка чипов памяти. 

Сама компания Samsung смогла обеспечить свою конкурентоспособность в области памяти большой емкости, поскольку в прошлом месяце Nvidia объявила, что будет использовать новые чипы от Samsung для своих графических процессоров. Таким образом, попытки южнокорейской технологической группы догнать своих конкурентов в области чипов, используемых в искусственном интеллекте, выглядят неплохо. По словам управляющего директора, отвечающего за бизнес по производству чипов, Кён Ке Хёна, Samsung даже близка к тому, чтобы стать лидером в производстве чипов.

Большая прибыль Samsung также обусловлена высокими продажами ее новейших смартфонов с искусственным интеллектом. Компания выпустила Galaxy S24 в январе. Смартфоны способны выполнять генеративные функции искусственного интеллекта «на устройстве», а также оснащены камерой со встроенным ИИ. Эта новинка помогла Samsung вернуть первое место по мировым продажам смартфонов в феврале 2024 года.

#samsung #технологии #чипы памяти
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