В App Store в Европе теперь могут включать ссылку на веб-сайт разработчика, чтобы уведомлять пользователей об альтернативных способах оплаты

Компания Apple Inc. объявила, что она примет требования Европейского союза и прекратит препятствовать возможности приложений для потоковой передачи музыки уведомлять пользователей об операциях за пределами App Store. При этом компания все равно будет взимать комиссию за эти продажи.

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Производитель iPhone из Купертино, штат Калифорния, заявил в пятницу, что приложения для потоковой передачи музыки в их App Store в Европе теперь могут включать ссылку на веб-сайт разработчика, чтобы информировать пользователей об альтернативных способах приобретения подписки. Это решение было принято после того, как регуляторы в Брюсселе наложили на компанию штраф в размере 1,8 миллиарда евро за предполагаемую антиконкурентную деятельность.

Однако, компания Apple заявила, что будет взимать комиссию до 27% с продаж, совершенных через внешние ссылки на веб-сайтах разработчиков, если пользователь совершил покупку в App Store в течение семи дней после перехода по ссылке.

В марте Европейская комиссия обязала Apple исключить антиконкурентные пункты из их контрактов с музыкальными разработчиками и наложила на компанию крупный штраф за такую практику после длительного расследования, начатого компанией Spotify Technology SA из Стокгольма. Spotify заявила, что вынуждена была повысить стоимость своих подписок из-за контроля, который Apple оказывает на работу App Store.

После того, как Apple раскритиковала решение ЕС, обещая подать апелляцию, компания заявила, что регуляторы не смогли обосновать ущерб для потребителей и игнорировали то, что рынок работает успешно и быстро растет. Apple, которая ранее взимала комиссию до 30%, заявила, что решение Европейской комиссии не относится к структуре их комиссионных сборов.

Spotify заявила, что Apple не выполнила требования ЕС, позволяющие разработчикам музыкальных приложений свободно общаться со своими пользователями. Представитель Spotify, Джинн Моран, заявила, что пришло время для строгих мер, чтобы обеспечить пользователям реальный выбор.