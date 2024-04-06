Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Golem: Массовые увольнения в команде Apple неменуемы
Apple сокращает сотни рабочих мест после закрытия проекта Titan.

реклама

В феврале американская компания Apple отказалась от попыток разработать собственный электромобиль, так называемый Apple Car. К этому моменту уже были опасения, что завершение проекта Titan обернется волной увольнений. Теперь эти опасения сбываются: компания, вероятно, сократит сотни рабочих мест в команде по производству электромобилей, сообщает 5 апреля портал Golem.
Изображение из открытых источников
Apple начала работу над своим проектом электромобиля еще в 2014 году. Сообщается, что в какой-то момент над проектом работало около 5000 сотрудников. Сейчас компания сокращает более 700 рабочих мест в своей родной Калифорнии, в том числе 614 в Санта-Кларе и еще 120 в Сан-Диего. Сотрудники штаб-квартиры Apple в Купертино не пострадали.

Ранее компании фактически удалось избежать массовых увольнений. Но сейчас ситуация меняется: о предстоящих увольнениях стало известно из соответствующих заявлений Apple. В Калифорнии компании должны уведомлять о массовых увольнениях за 60 дней в соответствии с законом.

реклама

Сообщается, что в результате увольнений затронуты должности менеджеров механических цехов, а также инженеров по оборудованию и проектированию продукции. Это команды проекта Titan. Компания не дала комментарии СМИ. Apple до сих пор удавалось избежать массовых увольнений в масштабах конкурирующих американских технологических гигантов, таких как Microsoft, Amazon и Google, поскольку во время пандемии компания развивалась медленнее, чем ее конкуренты.

Генеральный директор Тим Кук подчеркнул, что рассматривает увольнения как «крайнюю меру». Тем не менее Apple также допустила прекращения контракта в связи с истечением его срока с подрядчиками и сократила персонал в магазинах Apple Store. 

Большая часть новой волны увольнений, вероятно, затронет сотрудников неудавшегося проекта Apple по производству электромобилей. Однако примерно 120 увольнений в Сан-Диего, скорее всего, связаны с другим проектом. Apple планирует перенести офис в Остин (штат Техас) в 1800 километров от Сан-Диего. В Сан-Диего шла работа над голосовым помощником Siri.

#apple #технологии #электромобили #автомобили
+
Написать комментарий (0)
Samsung сигнализирует об окончании кризиса на рынке чипов: прибыль должна увеличиться в десять раз
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
В Баренцовом море АПЛ "Казань" запустила специальную подводную версию ракеты "Калибр"
1
В NVIDIA оценили ущерб заводам TSMC после самого мощного за 25 лет землетрясения на Тайване
1
Российские инженеры нашли способ повысить дальность полёта FPV-дронов в СВО с 70 до 130 километров
1
Android 15 предложит улучшенный режим рабочего стола
+
Новые сведения о боевике Senua’s Saga: Hellblade II: отсутствие загрузочных экранов, потрясающий звук и 30 кадров/с на консолях Xbox Series
+
PowerColor представила белую видеокарту Radeon RX 7800 XT Hellhound Sakura
+
США и ЕС объединяют усилия в поиске альтернативы токсичным химикатам в производстве микросхем
2
Начиная с 2025 года Microsoft будет брать $61 в год с пользователей Windows 10
3
Китайская компания COMAC пытается конкурировать с Boeing и Airbus
1
HP стала ещё более активно блокировать принтеры, используя для этого фирменную утилиту HP Smart
6
Смартфоны Samsung Galaxy S24 пользуются в России большим спросом
1
Финляндия подписала договор о гарантиях безопасности для Украины и анонсировала новый пакет помощи
+
Илон Маск признался, что за разработчиками автопилота Tesla охотятся конкуренты
+
Власти Германии хотят отказаться от Windows в пользу Linux – никто не хочет покупать новые ПК
1
Девонский университет разрабатывает искусственный интеллект для обнаружения азиатских шершней
+
В Екатеринбурге обнаружили парковку, на которой забыли коллекцию автомобилей Ягуар
1

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
11
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
214
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
42
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
54
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
48
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
54
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
79
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
2
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
8

Сейчас обсуждают

Илья Тихонов
02:24
Порхай, как муха, жаль, что твоя мать - шлюха)
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
dimchoos
02:20
Афтар сего опуса сравнивает производительность Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 5600 которая отличается в полтора раза, забывая, что цена 7800X3D +DDR5 будет в 3 раза отличаться. А если деньги не считать, то...
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Argun
02:19
А потом прилетают баны аккаунта..
Как на консолях Xbox вернуть денежные средства за покупку игры
Антон Тутынин
02:17
Обратка прилетела? Теперь они будут сидеть посреди дороги?
Welt: Полицейские из Баварии сняли видео без брюк, пытаясь привлечь внимание к нехватке униформы
Johan_888
02:14
Чел, я достаточно зарабатываю, чтобы прямо сейчас пойти и купить топовый ПК с 4090 и 14900К, но, только если сам себе отвечу на вопрос "зачем"?, если вместо этого на эти деньги можно пойти и купить хо...
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
Антон Тутынин
02:05
Черт побери, я 20 лет сижу на Лисе, люто ненавижу Хром и всё, что на нём сделано. Что со мной не так?
Statcounter: Google Chrome остается самым популярным браузером с большим отрывом от конкурентов
Фёдор Мартынов
02:02
И я бы хотел бы взять комп . На который встанет линукс без всякой ематни с устройствами....
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
Антон Тутынин
02:01
Подскажите, где почитать про Интеловские "вафли" и распределение их заказов. Что-то интересно стало внезапно... PS: Надо завязывать с алкоголем, особенно в выходные 🤣🤣🤣 Иначе любые новости в трезв...
Intel за счёт перехода на EUV смогла снизить себестоимость производства чипов почти в два раза
Фёдор Мартынов
02:00
И млядь. Ни Разу не купил винду.. эт принцип
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
Фёдор Мартынов
01:58
Хоспадя.. даж половину читать не буду. Дома хбох ван с . И комп который просто в место Корпуса прикручен к стене. Подключен к телеку и там только фильмы и иногда игры... И я должен пару дней убить чт...
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем