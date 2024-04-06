Apple сокращает сотни рабочих мест после закрытия проекта Titan.

В феврале американская компания Apple отказалась от попыток разработать собственный электромобиль, так называемый Apple Car. К этому моменту уже были опасения, что завершение проекта Titan обернется волной увольнений. Теперь эти опасения сбываются: компания, вероятно, сократит сотни рабочих мест в команде по производству электромобилей, сообщает 5 апреля портал Golem.

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Apple начала работу над своим проектом электромобиля еще в 2014 году. Сообщается, что в какой-то момент над проектом работало около 5000 сотрудников. Сейчас компания сокращает более 700 рабочих мест в своей родной Калифорнии, в том числе 614 в Санта-Кларе и еще 120 в Сан-Диего. Сотрудники штаб-квартиры Apple в Купертино не пострадали.

Ранее компании фактически удалось избежать массовых увольнений. Но сейчас ситуация меняется: о предстоящих увольнениях стало известно из соответствующих заявлений Apple. В Калифорнии компании должны уведомлять о массовых увольнениях за 60 дней в соответствии с законом.

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Сообщается, что в результате увольнений затронуты должности менеджеров механических цехов, а также инженеров по оборудованию и проектированию продукции. Это команды проекта Titan. Компания не дала комментарии СМИ. Apple до сих пор удавалось избежать массовых увольнений в масштабах конкурирующих американских технологических гигантов, таких как Microsoft, Amazon и Google, поскольку во время пандемии компания развивалась медленнее, чем ее конкуренты.

Генеральный директор Тим Кук подчеркнул, что рассматривает увольнения как «крайнюю меру». Тем не менее Apple также допустила прекращения контракта в связи с истечением его срока с подрядчиками и сократила персонал в магазинах Apple Store.

Большая часть новой волны увольнений, вероятно, затронет сотрудников неудавшегося проекта Apple по производству электромобилей. Однако примерно 120 увольнений в Сан-Диего, скорее всего, связаны с другим проектом. Apple планирует перенести офис в Остин (штат Техас) в 1800 километров от Сан-Диего. В Сан-Диего шла работа над голосовым помощником Siri.