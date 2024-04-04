В первом квартале по сравнению с прошлым годом Toyota Prius покупали намного чаще

В далёком уже в 2001 году в Северной Америке в продажу поступил автомобиль Toyota Prius. Тогда многие не воспринимали его всерьёз, но в наши дни последние модели отлично выглядят и быстро ездят. Автомобиль последнего поколения производят с декабря 2022 года.

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Toyota утверждает, что в первом квартале нынешнего года объём продаж Prius вырос по сравнению с первым кварталом 2023 года на 138,6%. Итого было продано 13327 автомобилей вместо 5586.

Toyota не торопится переходить на полностью электрический автомобиль, хотя один такой же производит, а на подходе ещё несколько. Полностью электрический BZ4X пока продали только в количестве 1897 экземпляров.

Последний Prius был значительно улучшен. До 100 км/ч он разгоняется меньше чем за 7 секунд, обладает плавным ходом и хорошей управляемостью, а также вместительным багажником. В современных экономических условиях подобный практичный хэтчбек со скромным расходом топлива вполне ожидаемо оказался востребованным.