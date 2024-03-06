Они не так популярны, как надеются американские чиновники.

В период, когда все автопроизводители судорожно бросились выпускать аккумуляторные электромобили и строить планы по скорейшему отказу от двигателей внутреннего сгорания, крупнейший игрок рынка в лице японской корпорации Toyota Motor продолжал настаивать на сбалансированном подходе и необходимости сохранять выпуск гибридных машин. Как отмечает Barron’s, во время наблюдаемого сейчас спада на рынке электромобилей и вредящих производителям ценовых войн подобная позиция звучит всё более разумно. Многие автопроизводители уже начали пересматривать свои амбиции по темпам электрификации собственного ассортимента продукции.

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Источник изображения: Toyota Motor

Глава американского подразделения Toyota Motor Тед Огава (Ted Ogawa) в своём недавнем интервью заявил, что в нынешних условиях компания предпочтёт покупать «экологические кредиты», которые являются разновидностью налогов за загрязнение воздуха с помощью машин с ДВС, нежели чем напрасно расходовать деньги на выпуск аккумуляторных электромобилей. По его словам, к 2030 году аккумуляторные электромобили займут не более 30% первичного автомобильного рынка США. Власти страны настаивают, чтобы 60% новых автомобилей к концу десятилетия так или иначе подзаряжались от сети, даже если это будут гибриды. Таким образом, всем игрокам рынка, если прогнозы Toyota верны, нужно будет до 30% спроса в США к 2030 году удовлетворять за счёт подзаряжаемых от сети гибридов с ДВС.