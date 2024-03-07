Toyota Motor официально опубликовала эскизный проект мотоцикла на основе покемона Miraidon из Pokémon Violet, который вызвал бурное обсуждение среди зарубежных интернет-пользователей.

Toyota Motor официально опубликовала эскизный проект мотоцикла на основе покемона Miraidon из Pokémon Violet, который вызвал бурное обсуждение среди зарубежных интернет-пользователей, однако официальный представитель компании заявил, что конкретная информация будет объявлена только 15~17 марта.

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Мотоцикл разрабатывается Toyota Engineering Society (организация, объединяющая сотрудников Toyota), и уже создан прототип, который внешне и функционально похож на аналог Millerton из игры.

Согласно официальной информации, Millerton имеет рост/длину 3,5 м, обладает функцией "Адронный двигатель" и движением "Молниеносный бросок".