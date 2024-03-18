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kosmos_news
New Scientist: Toyota хочет «восстанавливать» старые аккумуляторы с помощью инновационной технологии
Использованные литий-ионные батареи можно вернуть в работоспособное состояние с помощью новой технологии. Можно будет восстановить до 80% старой мощности.

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Использованные литий-ионные батареи можно вернуть в работоспособное состояние с помощью своего рода инновационной технологии "инъекции". Этот процесс может сократить количество отходов (аккумуляторы электромобилей), и сделать возможным их повторное использование. Исследование проведено инженерами японского производителя автомобилей Toyota.

Изображение: Toyota

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По мере старения батарей они теряют часть заряженных частиц, которые позволяют им хранить энергию, что в конечном итоге снижает их емкость. Например, со временем батарея смартфона работает заметно меньше. 

Toyota хочет решить эту проблему с помощью интересной технологии: введение определенных химикатов в корпус батареи может обратить вспять потерю производительности. Это показали первые испытания исследовательской группы под руководством Нобухиро Огихары из научно-исследовательского подразделения Toyota.

"С быстрым ростом применения литий-ионных аккумуляторов увеличивается интерес к повторному использованию старых аккумуляторов", - говорится в резюме исследования. 


Таким образом, технология представляет собой "впрыск восстановительного реагента для регенерации старых аккумуляторов".

Согласно отчету New Scientist, если впрыскивать определенные химические вещества, батарея может частично восстановить свою первоначальную производительность. Были протестированы "несколько возможных реагентов для восстановления". Одним из таких "реагентов" является химическое соединение на основе нафталинида лития, позволяющее существенно способствовать образованию как ионов, так и электронов. Таким способом можно восстановить до 80% первоначальной емкости аккумулятора.

Процесс уже опробован на "более крупных" батареях, то есть на аккумуляторах, предназначенных для электромобилей. Toyota уже подала заявку на патент. 

Однако в настоящее время ограничения все еще существуют: технология не работает автоматически для всех литий-ионных аккумуляторов. Они не должны иметь конструктивных недостатков и перед процедурой их нужно проверить на пригодность. Теоретически аккумулятор можно "восстанавливать" таким образом несколько раз. Также до сих пор неясно, какие побочные эффекты может вызвать такой апгрейд.

Во всем мире проводятся исследования новых, более совершенных аккумуляторных технологий. Volvo и StoreDot разработали "сверхбыстрый" аккумулятор для электромобиля, а команда инженеров из Южной Кореи работает над увеличением запаса хода в десять раз. А гарвардское подразделение Adden Energy поставило перед собой задачу зарядить аккумулятор всего за десять минут.

#технологии #аккумуляторы #toyota #энергия #батареи
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