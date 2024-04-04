Так это или нет, станет известно в пятницу.

По информации агентства Reuters, опросившего ведущих отраслевых аналитиков, в эту пятницу компания Samsung Electronics может сообщить о девятикратном увеличении операционной прибыли по итогам первого квартала до $4,24 млрд, и это будет максимальное значение за шесть предыдущих кварталов.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Полупроводниковый бизнес Samsung, в свою очередь, должен сообщить о получении прибыли впервые за пять предыдущих кварталов, её размер достигнет $557 млн в пересчёте по курсу. Подобная динамика станет возможной во многом благодаря росту цены на память: в первом квартале контрактные цены на DRAM выросли примерно на 20% в последовательном сравнении, а цены на NAND выросли на величину до 28%.

При этом контрактное производство чипов будет по-прежнему приносить Samsung убытки, а вот в мобильном сегменте операционная прибыль компании снизится в годовом сравнении незначительно, до $2,82 млрд. При этом объёмы поставок смартфонов по итогам первого квартала должны вырасти на 8% до 57 млн штук, а их средняя цена реализации увеличиться до $340, сразу на 30% в последовательном сравнении, во многом благодаря успешному дебюту флагманской серии Galaxy S24 в январе текущего года.