Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Операционная прибыль Samsung по итогам первого квартала могла вырасти в 9 раз
Так это или нет, станет известно в пятницу.

реклама

По информации агентства Reuters, опросившего ведущих отраслевых аналитиков, в эту пятницу компания Samsung Electronics может сообщить о девятикратном увеличении операционной прибыли по итогам первого квартала до $4,24 млрд, и это будет максимальное значение за шесть предыдущих кварталов.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

Полупроводниковый бизнес Samsung, в свою очередь, должен сообщить о получении прибыли впервые за пять предыдущих кварталов, её размер достигнет $557 млн в пересчёте по курсу. Подобная динамика станет возможной во многом благодаря росту цены на память: в первом квартале контрактные цены на DRAM выросли примерно на 20% в последовательном сравнении, а цены на NAND выросли на величину до 28%.

При этом контрактное производство чипов будет по-прежнему приносить Samsung убытки, а вот в мобильном сегменте операционная прибыль компании снизится в годовом сравнении незначительно, до $2,82 млрд. При этом объёмы поставок смартфонов по итогам первого квартала должны вырасти на 8% до 57 млн штук, а их средняя цена реализации увеличиться до $340, сразу на 30% в последовательном сравнении, во многом благодаря успешному дебюту флагманской серии Galaxy S24 в январе текущего года.

#samsung #аналитика #финансы
+
Написать комментарий (0)
Politico: ряд стран G20 призывают ЕС не конфисковывать российские активы
Intel призналась, что рассчитывала на более быстрое восстановление спроса на ПК после пандемии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
21
Как правильно проверять батарейки мультиметром
52
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
138
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
169
"Дом у дороги" 2024 года - спорный ремейк культового фильма (небольшой субъективный обзор)
7
Готовимся к жаре — 7 способов быстро и недорого улучшить охлаждение вашего игрового ПК
29
Почему в России любят Xbox, но покупают PlayStation
22
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
6
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
9

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
09:50
Не, ну у этих чертей на западе всё время какие то планы о захватах, контрнаступах. Только все их планы основаны почему то на том, что они то будут атаковать, наступать, а российские войска в это время...
SZ: Сырский планирует наступать на Крым при помощи F-16 в 2024 году и захватить его
Николай Александров
09:48
Девушек таких убивать могут, кмк. У меня в свое время дама выкинула коллекцию значков, которые собирал в детстве. Мусор ненужный - был вердикт.
Разработчик софта «МойОфис» снизил выручку на 43,8% и получил огромные убытки в 2023 году
Фартовый
09:44
Ну так твои друзья нацисты для этого постарались.
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
Егор Гришин
09:36
Достаточно заголовок прочитать, чтобы понять - автор соевая, волшебная ху*йнюшка, оверлокерс пропуская таких авторов деграднет окончательно
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Бот_Пригожина_03081
09:35
Ф-16 если и дадут, то только несколько штук и самых старых модификаций. Это ничто, но хинзиры мриють потихоньку в ладошку.
SZ: Сырский планирует наступать на Крым при помощи F-16 в 2024 году и захватить его
Classic
09:27
Так он этого и не заявляет в отличии от НАСА;)
НАСА изменило траекторию астероида таким образом, что теперь он может столкнуться с Марсом
Bearcub
09:15
Самое забавное что местная ципсота нахрюк преподносит это как пэрэмогу, даже не понимая какая это зрада.
Столтенберг предлагает обязать стран-участников НАТО поставлять Украине оружие
Bearcub
09:13
Ну что ты хочешь от плохообразованной ципсоты) Он тут не для правописания, а для восхваления.
МИД Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил намерения НАТО создать фонд на $100 млрд. для помощи Украине
Иван Бородин
09:12
Что тебе непонятно в слове РАЗРАБАТЫВАЕТ!?
КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
Василий Питон
09:10
Лет 10 уже использую Open и Libre Office. Уж текстовый редактор там нормально работает.
Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем