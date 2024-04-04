«М.Видео-Эльдорадо»: продажи Samsung Galaxy S24 оказались на 30% выше Galaxy S23.

Продажи смартфонов от Samsung из серии Galaxy S24 в России превзошли все ожидания и выросли на 30% по сравнению с прошлогодней моделью Galaxy S23. По данным полученным от сети розничной торговли "М.Видео-Эльдорадо", предзаказ на Galaxy S24 был открыт 18 января 2024 года. Прирост продаж базовой модели Galaxy S24 составил 24%, спрос на S24 Ultra увеличился на 32%, а на S24 Ultra Plus – на 40%.

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Своё предпочтение покупатели отдают моделям в чёрном и титановом цветах в базовой и PLUS версиях смартфона. Наиболее покупаемой оказалась модель имеющая 256 Гб внутренней памяти.

Новинка обладает высококлассной защитой от пыли и влаги по стандарту IP68, процессором Samsung Exynos 2400, поддержкой всех актуальных стандартов сотовой связи (2G, 3G, 4G LTE, 5G), технологией NFC для бесконтактной оплаты, датчиком силы нажатия, сканером отпечатка пальца под экраном и двумя слотами для nano-SIM и eSIM.

Пользователи отмечают высокую производительность и качество камеры Samsung Galaxy S24, а также удобство использования благодаря удобному интерфейсу One UI. Многие покупатели оценили возможности управления устройством с помощью стилуса S Pen, который стал опциональным аксессуаром для этой модели. Кроме того, Samsung Galaxy S24 поддерживает быструю зарядку и беспроводную зарядку, что делает его удобным и функциональным смартфоном для многих потребителей.