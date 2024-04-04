По словам инсайдера Ice Universe, будущий Galaxy Z Fold 6 станет легче, тоньше и получит улучшенные экраны.

Samsung готовит свои следующие громкие анонсы, а именно складные Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. Ожидается, что оба смартфона будут представлены этим летом.

Надёжный инсайдер под ником Ice Universe в X/Twitter поделился габаритами и весом грядущего складного Galaxy Z Fold 6. Инсайдер сообщил, что Z Fold 6 имеет толщину в разложенном виде 5,6 мм, а в сложенном виде его толщина составляет 12,1 мм. Также, по его словам, смартфон весит столько же, сколько и OnePlus Open Black Voyager, а именно 256 грамм. Это означает, что новый Galaxy Z Fold 6 станет на 14 граммов легче и на 1,3 мм тоньше своего предшественника Galaxy Z Fold 5.

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Ice Universe также сообщил о том, что Galaxy Z Fold 6 будет оснащён 7,6-дюймовым внутренним дисплеем с соотношением сторон 7:6 и внешним 6,3-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 22:9. Для справки: Galaxy Z Fold 5 оснащён внутренним дисплеем диагональю 7,6 дюйма с соотношением сторон 5:6 и внешним дисплеем диагональю 6,2 дюйма с соотношением сторон 23,1:9. Это значит, что внутренний экран Galaxy Z Fold 6 будет того же размера, что и у Galaxy Z Fold 5, но с более коротким и широким соотношением сторон. Его главный экран будет на 0,1 дюйма больше и иметь более широкое соотношение сторон, чем у его предшественника.